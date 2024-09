Tuffa förhållanden ger världsrekord i fridykning

Med tiden som går blir det allt mer utmanande att slå världsrekord för fridykare – och ännu mer när dåligt väder tar en hand. Endast ett nytt världsrekord sattes vid det 33:e AIDA Depth World Championship på Korsika, eftersom serierekordbrytaren Alexey Molchanov kunde förbättra en tidigare egen djupdykning.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Fenor (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Tävlingen hade flyttats om med 24 timmar till 10 september på grund av de svåra förhållandena för de tävlande. Den ryske fridykaren, som tävlade som en "individuell neutral atlet", sjönk till 125m – 2m djupare än det djup han hade lyckats med på samma tävling i Limassol, Cypern förra året. Hans dyk tog 4min 23sek.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two fenor is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Under de senaste åren har Molchanov vanligtvis tävlat med Arnaud Jerald som sin enda nära rival i CWTB, så med den franska fridykaren frånvarande i år kunde han ha tagit det lugnt och ändå tagit en mästerskapsguldmedalj.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Fenor (CNF) world record.

35:e världsrekordet

Molchanov har redan det absoluta CWTB-rekordet på 124 m, som sattes vid CMAS 7:e Freediving Depth World Championship i Roatan, Honduras förra året. Det senaste världsrekordet var hans sjunde i disciplinen och det 35:e totalt i karriären.

Molchanov innehar också AIDA Konstant vikt Monofin (CWTB) (136m) och Variabel vikt (156m) världsrekord.

Tävlingen avslutades den 15 september, med två kontinentala och 36 nationella rekord som sattes av tävlande under veckan.

En övergripande kategori belönar de fridykare som anses ha utmärkt sig i grenarna Free Immersion, CWT, CNF och CWTB, och detta resulterade i att kroaten Petar Klovar utsågs till herrövergripande mästare, medan Marianna Gillespie från Frankrike, som tävlade som en individuell internationell idrottare, tog damtiteln för tredje året i rad.

