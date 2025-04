Isdyk, pull-ups: Fridykare riktar sig mot rekordböcker

Efter att ha gått ner till ett djup av 56 m i en frusen sjö, har den schweiziske fridykaren Waldemar 'Valdy' Bruderer tagit ett nytt Guinness världsrekord för det djupaste dyket under is utan att använda våtdräkt eller fenor.

Hans dyk, som ägde rum den 27 februari, tog Bruderer 2min 47sek. Platsen var Sils-sjön i de schweiziska alperna, med en höjd på mer än 1,800 1 meter över havet som bidrar till utmaningens omfattning. Vattentemperaturen var -XNUMX°C med lufttemperaturen runt noll. Efter det kyliga dyket kunde Bruderer värma upp med en mobil bastu.

Bruderer, från Zürich, arbetar som instruktör med Kaluna Fridykning skola. Han började som scubadykare innan han bytte till fridykning och sedan tränade han 2018.

Hans dyk har ännu inte registrerats på Guinness World Records (GWR) plats, och detsamma gäller för ett extremt horisontellt dyk under is som genomfördes den 20 mars av den ryska fridykaren Ekaterina Nekrasova.

Nekrasova rapporterades ha simmat 122 meter under Bajkalsjöns frusna yta i ett andetag, med hjälp av bifenor men utan termiskt skydd. Än så länge tillskriver GWR fortfarande det kvinnliga rekordet till Mandy Sumner från USA för hennes jämförelsevis blygsamma 75 m simning i Kongsberg, Norge i mars 2024.

Ekaterina Nekrasova efter sin simning under is

Andningssimmet genomfördes som en del av fridykningsfestivalen "Under the Ice of Baikal", som invigdes 2023. En annan ryska, Olga Malkina, rapporterades ha slagit sitt eget djuprekord på 63.8 m GWR under is från fyra år sedan genom att dyka ner till 71 m med en monofenad och våtdräkt.

Det kan ofta bli en lång fördröjning medan världsrekorden valideras, och en märklig bragd för att hålla andan har just erkänts av GWR ungefär åtta månader efter evenemanget.

Detta varmvattensdyk ägde rum den 2 augusti förra året när den egyptiske gymnastikfridykaren Ramy Abdelhamid utförde 33 undervattensuppdrag i ett andetag på en plats utanför semesterorten Dahab vid Röda havet.

Ramy Abdelhamid skötte 33 undervattensuppdrag i Dahab

36-åringen följde en riktlinje ner till sin dragstång, som hade satts i sand på 9 meters djup.

"Många människor kommer att tycka att det är lätt eftersom du drar dig upp under vattnet så att flytkraften kommer att hjälpa dig - vilket är sant, men utmaningen var faktiskt att pressa mig själv ner igen," sa han till GWR. Att säkra rekordet var, sa han "en ganska obeskrivlig känsla".

