Fridykningsfestivalen drar igång i Cornwall

NoTanx Freediving anordnar sin årliga festival i Redruth, Cornwall, med start i helgen med namnet Be The Change (12-13 juli), och alla är välkomna att delta.

Festivalen har pågått i 15 år och omfattat camping och utforskning från land, men ett nytt inslag för öppningshelgen 2025 är "wellness-dagar" – vilket betyder personligt välbefinnande för dykare såväl som för havet.

NoTanx-teammedlemmar

Lördagen är tillägnad de förra, med bastu, yoga, andningsövningar, isbad och andra aktiviteter på plats tillsammans med presentationer från Reef-World Foundation (Green Fenor) och spökutrustningsåtervinningsföretaget Waterhaul och en kvällsgrillfest med musik.

Söndagens fokus ligger på havets välbefinnande, med en strandstädning som stöds av Surfers Against Sewage som en del av dess Miljon mil ren initiativ och ytterligare ett marint återvinningsföretag, Odyssey Innovations, samt fridykning med upprensning under vattnet med ytstöd från Odysseys kajakbesättning.

Resten av veckan (14-19 juli) bjuder på Freefest, med fridykning planerad två gånger om dagen i vad som förväntas vara gynnsamt väder på några av de 24 "exceptionella" dykplatserna som NoTanx katalogiserat under festivalens år.

Tar en rast

Det veckolånga evenemanget stöds av ett antal miljöfokuserade organisationer, inklusive, förutom de som nämnts ovan, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits och klädföretaget Patagonia.

Helgen för välbefinnande, gemenskap och havsaction arrangeras av Globe Vale semesterpark, Radnor, och camping på plats är tillgänglig från fredag ​​till söndag för 20 pund per person och natt. Be The Change-deltagare betalar 6 pund för båda dagarna (lördag öppnar kl. 1), och all vinst från det går till Sea Shepherd. Biljetter kan bokas här.

NoTanx har undervisat i och främjat fridykning i Storbritannien sedan 1999 med hjälp av NTX:s utbildningssystem och driver sin egen fridykarklubb.

Även på Divernet: VÄRLDENS BÄSTA FRIDYK, FÖRSTA FRIDYKARE BESÖKER 'GREAT ESCAPE'-SUBEN, DAGSLJUS, INGEN BEHÖVELSE ATT ÅKA LÅNGT FÖR ATT VARA FRI