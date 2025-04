Slutet på en era – Anne Hasson meddelar att hon går i pension från Aggressor Adventures

Anne Hassons 41-åriga karriär med Aggressor Adventures har sträckt sig från bild proffs och besättningsmedlem ombord på originalet Cayman Aggressor scuba liveaboard till Vice President och Director of Marketing för det världsomspännande äventyret färdas företaget.

I april 2025 kommer Hasson att dra sig tillbaka från sitt arbete med Aggressor Adventures eftersom hon tar sig tid att dela sin passion för undervattensutforskning och färdas med familj och vänner.

Hassons kärlek till dykning och service i färdas Industrin började den 9 november 1984, när hon gick med sin man, kapten Wayne Hasson, på den första Aggressor-chartern som utforskade Caymanöarnas undervattensrike. Hon har varit kvar i företaget i över 40 år och främjat dess tillväxt från ett dykfartyg till ett världsomspännande äventyrsföretag som erbjuder dykning, djurliv bild safari, fågelskådning, flodkryssningar, djurliv bild safari och kultur- och miljöturer.

Anne Hasson firar sin pension

Utöver sina professionella prestationer har Hasson varit en banbrytare i världen dykresor industri och att bevara naturliga underverk för framtida generationer att uppleva. Hon är invald i Women Divers Hall of Fame 2010, styrelsemedlem för Sea of ​​Change Foundation och en SSI Platinum Pro5000 Diver. I september kommer hon att tas in i den prestigefyllda International Scuba Diving Hall of Fame på Caymanöarna, tillbaka till där allt började.

"Det har varit ett nöje att arbeta med Anne Hasson under de senaste 18 åren. Hennes engagemang och arbetsmoral är det bästa jag någonsin har sett under alla mina år i näringslivet, och jag tackar henne för allt hon har bidragit till detta företag när hon går i pension med en välförtjänt färdas och fritid”, säger Wayne Brown, ägare och VD för Aggressor Adventures.

Som vice ordförande för Aggressor äventyr, Hasson ledde reservations-, marknadsförings- och reklamavdelningarna och upprätthöll integriteten och bilden av det 41-åriga företagets varumärke och företagsidentitet.