Dyker du med i sommar? Bäst att läsa detta

at 9: 51 am

"Många människor inser inte att våren faktiskt är den söta platsen för sommar-semesterbokningar", säger Dawn Morwood, meddirektör för reseföretaget Cheap Deals Away.

Även om hon inte är specialist på dykresor, kan hennes företags råd spara pengar och stress för dykare utanför EU som planerar en dykresa i Medelhavet eller någon annanstans i Europa – ända ner till att välja den bästa dagen i veckan att flyga ut på.

"Medan alla andra är fokuserade på sina påskplaner, kan du säkra fantastiska sommarerbjudanden som inte kommer att vara tillgängliga om några månader", säger Morwood. "För sommarresor är april ditt gyllene fönster. Våra data visar att bokning av internationella flygresor i mitten av april vanligtvis sparar resenärer mellan £200-£300 jämfört med bokningar i juni.

"Boka avgångar för tisdag eller onsdag - dessa mitt i veckan flyg kan vara upp till 20 % billigare än helgavgångar."

(Pixlr)

Till skillnad från flyg sjunker hotellpriserna ofta närmare vistelsedatum. "Det bästa stället för att boka sommarhotell är 3-4 veckor innan din resa", säger Morwood. "Många hotell släpper osålda rum till reducerade priser under denna period."

För populära kustresmål som de grekiska öarna, boka dock 2-3 månader framåt eftersom de fylls snabbt för juli och augusti. "Att boka tidigare garanterar inte bara tillgänglighet utan kommer ofta med early bird-rabatter."

"Döda veckor"

De sista två veckorna i augusti och första veckan i september erbjuder en "otrolig möjlighet", särskilt med destinationer i Medelhavet, för medan sommarvädret dröjer sig kvar kan priserna sjunka med upp till 30 % jämfört med topppriserna i augusti, säger Morwood.

Varje sommar har "döda veckor" där bokningar naturligt faller, avslöjar hon. "Veckan den 26 juni och den första veckan i juli ser ofta lägre bokningspriser. Dessa veckor ligger mellan typiska skollovsdatum, vilket gör dem perfekta för resenärer utan barn.”

Ställ in prisaviseringar nu för dina föredragna destinationer även om du inte är redo att boka, föreslår Morwood. "Det här hjälper dig att känna igen en bra affär när du ser en och förstå typiska prismönster för din valda destination.

Ställ in prisaviseringar för dina föredragna destinationer

"Nyckeln är att tänka i lager: boka dina flyg under vårens gyllene fönster, rikta in dig på de tystare "döda veckorna" om du kan resa då, och överväg fördelarna med resor i slutet av augusti eller början av september. Genom att kombinera dessa strategier sparar du pengar samtidigt som du gör dig redo för en mycket trevligare semester utan stress under högsäsong.”

ETIAS & EES

Morwood är också angelägen om att påminna resenärer om de nya reglerna som utformats för att modernisera gränssäkerheten och effektivisera inreseförfaranden som träder i kraft för dykare utanför EU på väg till kontinenten under andra halvan av 2025.

"Många länder antar elektroniska reseauktoriseringssystem och biometrisk datainsamling för att öka säkerheten och effektiviteten", säger hon. "Dessa åtgärder syftar till att minska identitetsbedrägerier, förhindra besökare från att stanna för länge i ett land och ge mer strömlinjeformade gränsupplevelser."

De lägger också ett större ansvar på resenärerna att följa kraven före ankomst.

(Pixlr)

European Travel Information & Authorization System (ETIAS) är ett obligatoriskt elektroniskt resetillstånd för passinnehavare utanför EU som besöker något av de 30 Schengenländerna för kortare vistelser (upp till 90 dagar). Resenärer måste ansöka online före avresan, tillhandahålla korrekta passuppgifter, anställningsstatus, resehistorik och annan information.

De flesta ansökningar utlovas att behandlas på några minuter, men vissa kan ta upp till en månad om ytterligare information eller en intervju skulle krävas. ETIAS är giltigt i tre år eller tills det tillhörande passet går ut. Det kostar 7 euro och är gratis för under 18 år och över 70 år.

Fingeravtryck och ansikten

Samtidigt ersätter det uppdaterade in- och utresesystemet (EES) manuell passstämpling med en automatisk digital registrering av in- och utresa för alla resenärer utanför EU som reser in i Schengenländer för kortare vistelser. "Det här systemet kommer att samla in biometriska data, inklusive fingeravtryck och ansiktsbilder, för att spåra visumfria och visumkrävda vistelser", säger Morwood.

Systemet kommer automatiskt att flagga överstayers i vilket land som helst, och även om det är utformat för att förbättra säkerheten och minska köerna över tiden, säger hon att det kan orsaka förseningar i ingångspunkten initialt.

(Niklas Jeromin / Pexels)

"För att se till att allt går smidigt, ansök om din ETIAS tidigt – jag skulle faktiskt rekommendera att du har den i handen innan du ens bokar hotell och flyg", säger Morwood. "Du måste notera när ETIAS löper ut så att du kan ansöka igen i god tid."

Som tidigare måste ditt pass vara giltigt i minst sex månader efter din planerade vistelse för att resa till de flesta EU-länder. Hitta mer information på Billiga erbjudanden borta eller på EU: s webbplats.

Även på Divernet: LÄTT DYKRESA: VIKTIGA TIPS FÖR DYKARE, HUR MAN RESER LÄTT SOM DYKARE, EN GUIDE TILL PACKNING FÖR DYKRESA, DYK SOM ETT PROFFS: PACKA UTRUSTNING FÖR EN DYKTUR