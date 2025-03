Dykare och snorklare uppmanas att vidta åtgärder för brittiska vatten med Motion for the Ocean

Storbritanniens vatten är hotade, men dykare och snorklare har nu ett kraftfullt nytt sätt att göra skillnad – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, an initiative designed to help local councils – both inland and at the coast – to take meaningful action to protect blue spaces, has launched a brand-new nätet toolkit available to all divers, snorkellers and other water users who want to get involved.

BSAC, a leading voice for the UK diving community, has partnered with Motion for the Ocean to support this initiative and is calling on all divers — regardless of utbildning affiliation — to take action. The toolkit provides step-by-step guidance to help individuals, dive clubs and the diving trade engage with their local councils and push for change.

Vad är en "Motion for the Ocean"?

A Motion for the Ocean är ett formellt löfte som ett råd gör att erkänna havets avgörande roll och förbinda sig att vidta verkliga åtgärder för att skydda det. Om en Motion for the Ocean antas, går rådet med på att införliva havsåterhämtning i sin politik och beslutsfattande, för att säkerställa att hälsan hos blå utrymmen är en prioritet inom områden som planering, ekonomisk utveckling och utbildning.

Genom att anta en motion förbinder sig råden till åtta löften, inklusive:

✔️ Inbädda havsåterhämtning i alla strategiska planer och beslut

✔️ Stödja marint bevarande och förbättra vattenkvaliteten

✔️ Se till att lokal planering tar hänsyn till effekterna på brittiska floder och hav

✔️ Öka havskunnighet och öka allmänhetens engagemang

✔️ Uppmanar regeringen att sätta havet i nettoåtervinning till 2030

Offentligt stöd är nyckeln – kommunfullmäktige måste veta att deras samhällen bryr sig om friska blå utrymmen för att kunna agera.

Vad finns i verktygslådan?

✔️ En färdig e-postmall för att kontakta fullmäktige

✔️ Vägledning om att skapa effektiva budskap för att få resultat

✔️ Råd till klubbar om att bjuda in kommunfullmäktige till ett provdyk för att lyfta fram vikten av friska vatten

Det är lätt att engagera sig – och du behöver inte vara expert!

Du behöver inte vara en marinvårdsexpert eller känna till all vetenskap – det räcker med en passion för att skydda de vatten du älskar. Verktygslådan gör det enkelt, med färdiga resurser och tydliga steg att följa. Dessutom är BSAC och Motion for the Ocean där för att hjälpa! Om du har frågor eller behöver stöd kommer du inte att vara ensam.

Emily Cunningham MBE, medgrundare av Motion for the Ocean, sa: "Dykare och snorklare ser på egen hand effekterna av föroreningar och miljönedgång. Motion for the Ocean ger dem verktygen att omvandla oro till handling genom att arbeta med deras råd. Varje e-postmeddelande, varje konversation och varje steg som tas hjälper till att säkra en hälsosammare framtid för brittiska vatten."

Katherine Knight, BSAC:s ordförande för miljö och hållbarhet sa: "Det här är ett fantastiskt initiativ, Emily har gjort 'tänka hav' tillgängligt för kommuner över hela landet och detta ger redan utdelning med det starka upptagandet och engagemanget för att stödja Motion for the Ocean. Oavsett om du bor vid havet eller inlandet kan du uppmuntra ditt lokala råd att ta med sig havet i deras beslut."

Kommunerna spelar en nyckelroll för att skydda våra floder och hav, men de behöver stöd från allmänheten för att prioritera skydd. Genom att nå ut kan dykare direkt påverka beslut som påverkar vattnet de älskar.

För att komma åt verktygslådan och börja göra skillnad, klick här..