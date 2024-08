PADI uppmanar till all kraft inför AWARE Week

Med PADI och dess välgörenhetsorganisation PADI AWARE Foundation som hoppas att deras Dive Against Debris-program kommer att inkluderas i nästa års mellanstatliga Global Plastics Treaty, har den kommande årliga PADI AWARE-veckan fått en speciell betydelse, säger de.

Den årliga veckan PADI ägnar åt att ta bort skräp från havet äger rum den 14-22 september, och utbildning byrån vill att dess medlemmar ska organisera evenemang som kan bidra till att påverka fördraget.

"PADI och AWARE Foundation är de enda organisationerna som representerar den globala rekreationsdykgemenskapen i de pågående officiella förhandlingarna som leder fram till det förväntade avtalet i Global Plastics Treaty 2025", säger PADI AWARE-chefen Danna Moore.

"Med det globala plastfördraget som för närvarande är under utveckling och den femte sessionen i den mellanstatliga förhandlingskommittén i horisonten för november, ger årets AWARE Week-evenemang en viktig möjlighet att efterlysa ett starkt fördrag."

Förhoppningen är att om Dive Against Debris, som sägs vara världens största medborgarvetenskapliga undervattensdatabas för marint skräp, antas i fördraget skulle det bli en godkänd metod för regeringar att utnyttja.

4 sätt att hjälpa

PADI vill minska produktionen av onödiga engångsplastprodukter och minska hastigheten med vilken allt plastavfall kommer ut i havet. Den betraktar ett officiellt erkännande av vad den säger är dykargemenskapens kritiska roll som en "unik och avgörande möjlighet för ett världsomspännande samordnat initiativ för att avsevärt ta itu med den pågående plastföroreningskrisen".

(PADI)

Medlemmar kan bidra på fyra sätt i och kring AWARE Week, säger PADI. Alternativen är att köra specialkursen Dive Against Debris, kartlägga dyk eller saneringsevenemang och/eller uppmuntra deras dykarsamhällen att underteckna petitionen efterlyser ett starkt globalt plastfördrag, som syftar till att säkra minst 10,000 XNUMX nya underskrifter.

"Alla PADI-assistentinstruktörer och högre är nu automatiskt kvalificerade att undervisa i specialkursen Dive Against Debris, vilket innebär att fler PADI-proffs nu har makten att lära fler superhjältar hur man räddar havet", säger Moore.

"Vi uppmuntrar också PADI-medlemmar att hålla farten igång både under och efter AWARE-veckan och fortsätta att skicka in data från Dive Against Debris."

Att vara värd för ett Dive Against Debris-evenemang eller annan bevarandeaktivitet kan innebära att man bjuder in ett samhälle att delta i en strand- eller havsrensning samtidigt som man erbjuder workshops för att lära ut PADI MEDVETEN kurs, belyser primära frågor som påverkar det lokala marina ekosystemet och erbjuder sätt på vilka deltagare kan fortsätta att hjälpa till att rädda havet.

Ta reda på mer och engagera dig i PADI AWARE Week.

