Hem till jul: Danskarna släpper Paul Watson

Kapten Paul Watson åker hem till jul – veteranen mot valfångst har släppts efter att ha tillbringat fem månader i fängelse medan Danmark övervägde en utlämningsbegäran från Japan.

Nyheten att Danmark äntligen avvisat Japans krav kom i går (17 december) och innebär att Watson, som fyllde 74 år medan han hölls i ett interneringscenter nära där han greps i Nuuk, Grönland, kommer att kunna tillbringa julhelgen med sin familj i Frankrike.

"Detta beslut markerar en betydande seger för mänskliga rättigheter, miljöaktivism och antivalfångströrelsen", förklarade den Kapten Paul Watson Foundation (CPWF), som har kämpat hårt sedan sommaren för sin grundares release. Dess namninsamling för detta ändamål överträffade 125,000 XNUMX namnunderskrifter och lockade brett stöd från kändisar.

Det danska justitieministeriet berättade för BBC att det i sitt beslut hade tagit hänsyn till den tid som hade förflutit sedan de påstådda brotten inträffade, och de fem månader som Watson redan hade suttit i förvar.

"Ibland är det nödvändigt att hamna i fängelse för att göra din poäng," sa Watson när han gick fri. "Varje situation erbjuder en möjlighet, och det här var ytterligare en chans att rikta ett globalt rampljus på Japans illegala valfångst i södra oceanens fristad. Om jag hade skickats till Japan hade jag kanske aldrig kommit hem. Jag är lättad att det inte hände."

Enligt CPWF hade Watson fängslats på politiskt motiverade anklagelser utan att bevisen hade granskats noggrant, och den har krävt att internationella brottsbekämpande mekanismer ska reformeras.

Fientliga möten

Watsons arrestering den 21 juli hade baserats på ett 14 år gammalt Interpolmeddelande från Japan som härrörde från fientliga möten mellan Watson och hans kampanjteam och japanska valfångstbesättningar under inspelningen av Whale Wars TV-serie för Animal Planet i Antarktis hav.

När den greps hade den kanadensisk-amerikanska aktivisten varit på väg till Stilla havet på CPWF-fartyget John Paul DeJoria på ett uppdrag mot valfångst och mellanlandade på Grönland bara för att tanka.

Var han befann sig hade Danmark uppmärksammats av poliser från Färöarna som tillsammans med Japan, Norge och Island är en av de utstickare som fortfarande jagar valar under 21-talet.

Dansk polis hade spårat fartyget från Dublin till Grönland, ett självstyrt territorium i Danmark, innan de gick in för att göra gripandet. I slutet av september hade den japanska kustbevakningen skickat en officer till Danmark för att personligen uppmana till Watsons utlämning, enligt stiftelsen.

Kapten Paul Watson (CPWF)

Stadig i sitt uppdrag

“Captain Watson’s detainment has shone a spotlight on the ongoing fråga of illegal Japanese whaling,” says the CPWF. “Despite international treaties and regulations, Japan has resumed high-seas whaling with the construction of the Kangei Maru, a $47 million factory-processing vessel launched in May to target threatened FIN whales.”

"Med kapten Watson tillbaka är vi mer motiverade än någonsin att fortsätta kämpa för våra hav och se till att vårt uppdrag förblir starkt", sa stiftelsens vd Omar Todd, som var närvarande när hans medgrundare släpptes.

”Kapten Watsons frigivning är ett bevis på engagemanget hos dem som står upp för miljön. När han återförenar sig med sin familj, vänner och anhängare, förblir han orubblig i sitt uppdrag att skydda det marina livet."

Watson var en av grundarna och direktören för Greenpeace. 1977 lämnade han för att grunda Sea Shepherd Conservation Society, som han i sin tur lämnade 2022 för att starta CPWF med Todd.

Han utsågs till en av de 20 bästa miljöhjältarna på 20-talet av Tid år 2000 och valdes in i US Animal Rights Hall of Fame i Washington DC två år senare. 2012 blev han bara den andra personen, efter Jacques Cousteau, som tilldelades Jules Verne-priset, tillägnat miljöaktivister och äventyrare.

Bakslag för valar på Island

Unwelcome news for Watson while he remained under lock and key came on 6 December as Iceland’s acting fisheries minister Bjarni Benediktsson granted two whaling licences for the next five years, authorising the Christian Loftsson-owned Hvalur and Tjaldtangi companies to hunt endangered FIN and minke whales respectively.

"Islands korrupta förmyndarregering bryr sig mer om att ge tillbaka politiska tjänster som betalats av Christian Loftssons blodpengar än att skydda hotade arter i världshaven och upprätthålla internationella lagar om skydd av marina däggdjur", sade Locky MacLean, CPWF:s kampanjchef.

"Vi kommer att vara där för valarna i sommar för att sätta stopp för Hvalurs nordatlantiska valdödsmaskin".

Även på Divernet: Färöarnas tips ledde till arrestering av "törnen i sidan" Watson, "Hämndlystna" Japan vill ha Watson anklagad för 2010 stinkbomb, Paul Watson fängslades när japaner dödade finval, Paul Watson rensade i Costa Rica