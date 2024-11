Dykare städar upp efter spökfiskodlare

Healthy Seas Foundation och dess partners har avslutat sitt årslånga "Operation Ghost Farms - Reclaiming Waters"-projekt med vad stiftelsen säger var en omfattande sanering vid Menidi, i Amvrakikosbukten i västra Grekland.

Spökodlingar är övergivna fiskodlingar som lämnas för att förstöras till havs, förorenar kustområden och orsakar betydande skador på marin flora och fauna och lokala samhällen, säger Healthy Seas.

Menidi-saneringen var den tredje i sitt slag som leddes av stiftelsen 2024, men till skillnad från de tidigare operationerna, som genomfördes i Ithaca och Patras, riktade den sig mot en gård som nyligen hade övergivits, innan det hade funnits tid för allvarlig försämring att inträffa.

Utsikt över Menidi fiskodlingsplats (Healthy Seas)

Volontärer från organisationen Spökdykning arbetat med att återvinna nät, lossa dem från ringarna och dokumentera processen under vatten och på ytan med sina kameror. Förutom näten tog man upp 35 stora bojar, 43 flytande ringar och många andra föremål från havet, inklusive en halvsjunken underhållsbåt.

Volontärer på land tog sig an kustnära skräp som inkluderade trasigt polystyrenskum från fiskodlingen och allmänt hushållsavfall.

Fisknät och vissa andra föremål kan återvinnas till Econyl regenererad nylon av foundation partner Aquafil. Rör och andra strukturer kan också återvinnas.

Dykare vid Menidi (Michael Westreicher)

Material som samlas in för återvinning (Healthy Seas)

Lokal uppsökande

I samband med saneringen, som med andra tidigare, anordnade Healthy Seas även utbildningsprogram med lokala grundskolor och en universitetsverkstad, samt två hamnstädningar i Astakos och Mytikas med stöd av en lokal dykpartner .

Uppdraget var ett samarbete mellan stiftelsen, Hyundai Motor Europe och andra partners inklusive Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities och Dotank Plus.

Återställning av en båt under en av majoperationerna (Cor Kuyvenhoven)

Spöknätsamling i maj (Rogier Visser)

"Det här året har varit anmärkningsvärt", kommenterade Friska hav regissören Veronika Mikos. "Med tre stora saneringsåtgärder och många utbildningsprogram har vi gjort en otrolig inverkan, inte bara för att ta bort avfall utan också för att öka medvetenheten bland samhällen och nästa generation. Vi är tacksamma mot våra partners och volontärer för deras engagemang och hårda arbete.”

Den sex dagar långa oktoberoperationen involverade 35 personer som samlade in 128.5 ton marint skräp, varav 50.9 ton var fiskenät. Städningen i maj, med 30 personer som arbetade under åtta dagar, hade samlat in 42.7 ton (11.3 ton nät).

"Tillsammans med 150 partners och nästan 550 engagerade volontärer har vi samlat in 991 ton fiskenät och annat marint skräp sedan starten 2013", rapporterar Healthy Seas.

