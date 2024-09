Dykproffs anklagad för att hugga koraller för kontanter

Fall-out från ristningen av människors namn på koraller på Filippinernas dykardestination Bohol har fortsatt, med myndigheterna nu övertygade om att en eller flera lokala dykguider och båtoperatörer har tagit in ytterligare avgifter från turister för att skapa undervattensgraffiti .

En dykguide ska ha erkänt vandalisering av koraller. Skador på reven är olagligt under Filippinska fiskelagen, även om det inte är klart om brottsanklagelser kommer att väckas mot honom.

Minst 13 personers namn hittades etsade i koraller på Estaca scuba och snorkling plats utanför Puntud (tidigare Virgin) Island nära Panglao, när en inspektion genomfördes i slutet av augusti efter ett tips från en lokal PADI dykguide .

Vandaliserad korall nära Puntud Island (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a video- on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado erbjöd en belöning för ytterligare information, som rapporterats om Divernet den 4 september. Belöningspengarna fyrdubblades senare till 200,000 2,700 pesos (cirka XNUMX XNUMX pund).

Med uppbackning av guvernören stängde Panglaos borgmästare Edgardo 'Boy' Arcay platsen för turistaktiviteter från och med igår (9 september) i minst sex månader och möjligen mer än ett år. Som en del av "Panglao Island Protected Seascape" under "Expanded National Integrated Protected Areas System", kommer områdets koraller att behöva tid att återhämta sig, säger han.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the video-. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared persona non grata för sin roll i att "döda turism".

Filippinernas Department of the Environment & Natural Resources och Bohol Provincial Environment & Natural Resources Office utvärderar nu dykplatsen. Aumentado har sagt att han har för avsikt att skapa en arbetsgrupp med befogenheter att arrestera för att förhindra att liknande incidenter inträffar i framtiden.

Även på Divernet: UTRISKADE KORALLSHOCKS BOHOL DYKARE, DELVIS TILL ANDAS ABRACADABRA, FILIPPINERNA DYKRESORT HÄVAR KORALLKUP