Lägg bud nu på ett Oceanic 31 hajkonstverk

En utställning med hajdedikerade konstverk kallad Oceanic 31 avslutar sin tvååriga rundtur i brittiska utställningslokaler från slutet av november på Londons Royal Geographical Society (RGS), och verken sprids sedan i en onlineauktion till stöd för Shark Trusts Oceanics-program.

Samlingen, som visar 31 arter av oceaniska hajar och rockor, donerades till ändamålet av 31 enskilda konstnärer år 2022. Verken sträcker sig från målningar och digitala skapelser till skulpturer och mixed media.

Smooth Hammerhead av Alicia Hayden

Smakämnen gratis utställning kan ses på RGS-paviljongen från 26 november till 7 december. Potentiella budgivare, kanske med julklappar i åtanke, har fram till slutet av det sista visningsdatumet på sig att lämna sina erbjudanden, vilket kan göras nu av besöker webbplatsen.

Silky Street av ScapaJoe

Carcharodon carcharias av Jimmy Higgs

Ett av konstverken kommer att auktioneras ut live av TV-experten Steve Backshall, som är huvudtalare vid Shark Trusts årliga flaggskeppsevenemang "For The Love Of Sharks" på RGS den 29 november. Biljetter till kvällsevenemanget är fortfarande tillgängliga från Shark Trust.

Croc VR 2030 av Tom Mead

Oceanic Whitetip av ATM

”Denna utställning har gett oss möjligheten att nå ut till en ny publik och inspirera fler människor med de underbara hajar och rockor som våra Big Shark Pledge kampanjen är baserad, säger Shark Trusts vd Paul Cox. "Vi är oerhört tacksamma för de 31 konstnärer som har arbetat så hårt för att skapa dessa verk."

Även på Divernet: OCEANIC 31: SHARK IMAGES GÅR PÅ UKTUR, SÖKES: DYKARNAS OCEANIC & BASKING HARK IAKTTAGELSER, SHARK TRUST LANSERAR APPEN 5-PROJEKT, DYKARE FOTADE 2,000 XNUMX HAJAR & ROCKOR