400 års Coral Sea-data utmanar FN:s hållning

Forskare har drivit tillbaka hårt mot vad de betraktar som en självbelåten bedömning av FN av nivån på hotet mot Stora barriärrevet av klimatförändringarna.

I slutet av juli avböjde UNESCO:s världsarvskommitté att lista GBR som "i fara" när den fattade sitt slutgiltiga beslut om tillståndet för världens största korallrev.

Däremot i en ny rapport som just publicerats in Natur, ett australiensiskt - amerikanskt forskarlag anfört av Dr Benjamin Henley av University of Melbourne hävdar att den högsta havsvärmen under de senaste fyra århundradena sätter GBR i fara. De värmande havstemperaturerna och massan av korallblekning hotar att förstöra dess ekologi, biologiska mångfald och skönhet, säger de.

Med hjälp av korallskelettprover tagna inifrån och kring Korallhavet, rekonstruerade forskarna årliga sommartemperaturer på havsytan mellan 1618 och 1995. Dessa data kombinerades med inspelade havstemperaturdata från mellan 1900 och 2024.

Teamet analyserade också klimatmodellsimuleringar av havsytans temperaturer, körda med och utan klimatförändringar, och fann att mänskligt orsakade klimatförändringar var skyldiga till regionens snabbt stigande temperaturer.

De senaste massblekningshändelserna visade sig ha sammanfallit med fem av de sex hetaste åren under de 400 år som omfattas av studien. Under 2024, 2017 och 2020 upplevde Korallhavet de varmaste temperaturerna under hela perioden.

Det innevarande året visar sig med stor marginal vara det varmaste någonsin. Värmehändelser 2016, 2004 och 2022 var de näst varmaste tre åren någonsin.

Utanför listorna

"När jag ritade upp datapunkten för 2024 var jag tvungen att tredubbla mina beräkningar," sa Dr Henley. "Det var utanför listorna, långt över det tidigare rekordet 2017. Det är en tragisk men nästan oundviklig konsekvens att masskorallblekning har inträffat ännu en gång i år.

"Det är oundvikligheten av effekterna på revet under de kommande åren som verkligen drabbar mig. I avsaknad av snabba, samordnade och ambitiösa globala åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna kommer vi sannolikt att bevittna undergången av ett av jordens mest spektakulära naturliga underverk.”

Korallblekning (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Utan brådskande ingripande riskerar vårt ikoniska Stora Barriärrevet att stranda nästan varje år från dessa höga havstemperaturer", avslutade Dr Henley, som genomförde större delen av studien som postdoktor vid University of Wollongong. ”Revets ekologiska integritet och enastående universella värde står på spel.

"Vi har många av nyckellösningarna för att vända klimatförändringarna. Vad vi behöver är en stegvis förändring av nivån på samordnade nationella och internationella åtgärder för att övergå till nettonoll. Vi hoppas att vår studie utrustar beslutsfattare med mer bevis för att driva djupare minskningar av utsläppen av växthusgaser internationellt."

"De flesta världsarvsfastigheter är också sårbara för klimatförändringar," sade Unesco genom att avböja att förklara GBR i fara. "Australien levererar en ambitiös miljö- och klimatagenda, hemma och utomlands, för att uppnå en värld med nettonoll och naturpositiv.

"Vi stöder globala ansträngningar för att skydda alla världsarvsfastigheter från klimatförändringarnas inverkan. Vi är världsledande inom revhantering och kommer att fortsätta att dela vår expertis med internationella partners, för att skydda mer av det värdefulla, återställa mer av det som är skadat och sköta naturen för framtiden.”

Även på Divernet: GBR BLEKNING IGEN – SOM FISKAR BLEKNA TILL GRÅT, MASS GBR BLEKNING HÄNDELSER BEKRÄFTAD, RUN-OFF ÄR SENAST HOOT MOT GBR, GBR-RESA AVSÖR OKÄNDA KORALLER