Black Tudor-dykare spotlight i historiesamtal

Den föga kända historien om en svart räddningsdykare från 16-talet som är känd för att ha dykt på Henrik VIII:s flaggskepp Mary Rose och 1546 års vrak av Sancta Maria & Sanctus Edwardus med i en av presentationerna på årets Historical Diving Society (HDS) årskonferens.

Evenemanget äger rum den 16 november vid högkvarteret för offshoreprojektföretaget Subsea7 i Sutton, Surrey – och det är öppet inte bara för HDS-medlemmar utan för alla som är intresserade av dykning.

Årets agenda, som utforskar dykarnas roll i historien, sträcker sig över medeltiden till 20-talet och omfattar militär dykning och räddningsoperationer.

Bärgning av en pistol i Kap Verde (HDS)

Eamon 'Ginge' Fullens öppningstal kommer att presentera en syn på Royal Navy Clearance Diving Branch genom de extraordinära prestationerna av några av dess dykare, säger HDS. Dess första instruktörer, tidiga rekordslagare, experimentell dykning, grodmän och hamnröjningsdykare från andra världskriget kommer alla att visas upp.

Terry Powell DCM, en före detta RN-röjningsdykare och stridssimmare i specialstyrkor, kommer att följa upp detta med en personlig redogörelse för sitt liv och karriär i marinen, innan Martin Woodward MBE, dykare och grundare av Isle of Wight's Shipwreck Center, presenterar sitt föredrag "Treasures From The Deep".

Terry Powell minns sina undervattensupplevelser i marinen (HDS)

Eftermiddagspresentationerna går tillbaka till medeltida dykning när Dr Miranda Kaufmann, expert på svart brittisk historia och förslavning, diskuterar den afrikanske dykaren Jacques Francis, som ledde en expedition för att rädda Mary Roses vapen bland andra bedrifter.

Kevin Casey är chef för Dykmuseum i Gosport, som ägs och drivs av HDS. Han ger en inblick i den pågående upprustningen av anläggningen och dess planer för en hållbar framtid.

Dykmuseet, Gosport (HDS)

Grundare och redaktör för HDS-tidningen Peter Dick avrundar dagen med "Button Up Your Overcoat" - en "mildt underhållande" titt på dykklänningar under medeltiden.

HDS välgörenhetsorganisation bildades i Storbritannien 1990 för att bevara, skydda och främja dykarv och har idag anslutna nationella sällskap utomlands.

Konferensen pågår från 9 till 4.30 och biljetter, som kostar 40 £, inkluderar lunch, förfriskningar och parkering (på begäran, i mån av tillgång). Fullständig information kan hittas och bokningar kan göras på HDS webbplats.

Även på Divernet: Drying-out Diving Museum behöver stöd, Bryt upp rädslor för insamling av skeppsvrakskatt, Sökandet efter JIM 19 syftar till att återförena ikoniska dykardräkter, "National treasure" ska visas i Gosport, Storbritanniens dykpionjär Reg Vallintine dör