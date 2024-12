Siciliens dykare undersöker 2,500 XNUMX år gammalt skeppsvrak

Ett skeppsvrak med anor från 5- eller 6-talet f.Kr. har grävts ut nära Sicilien, tillsammans med fyra sten- och två järnankare som ligger i närheten.

De arkeologer som är involverade i projektet tror att studier av handelsfartyget kan hjälpa till att belysa århundradena när antikens Grekland ockuperade Sicilien innan Rom tog över ön runt 200 f.Kr. – och hur handelsrivaliteten formades mellan grekerna och karthagerna när de kämpade för överhöghet till sjöss .

Vraket rapporterades först till Siciliens Superintendence of the Sea (SopMare) år 2022 av föreningen BCsicilia, som utförde en första kartläggning av platsen. Det antika vraket begravdes under sand och stenar på ett djup av cirka 6 meter vid Santa Maria del Focallo, nära Ispica på öns södra spets.

Bevarad plank från skeppsvraket (SopMare)

Installera en DPV (SopMare)

En preliminär undervattensinspektion utfördes i juni 2023 av SopMare och undervattensarkeologen Prof Massimo Capulli från Universitetet i Udine, och i september genomfördes en tre veckor lång utgrävning, även om en rapport utfärdades först nyligen.

Utgrävningen utfördes av dykteam från Udines avdelning för humaniora och kulturarv och undervattensarkeologienheten vid University of Friuli, övervakad av SopMare, med Messina Coast Guard-dykare som senare gick med och Port Authority of Pozzallo tillhandahåller tekniska och logistiska stöd.

Tapp och tapp

Vraket består av ett skrov byggt med "on the shell"-tekniken genom vilken plankor förbinds med skarv- och tappförband.

Stenankarna tros vara antingen förhistoriska eller bysantinska, men de två T-formade järnankarna går troligen inte längre tillbaka än till 7-talet e.Kr. Ett av stenankarna är i stycken men tycks överensstämma med en trehålstyp som ursprungligen skulle ha burit två träflikar.

Ett av de senare järnankarna (SopMare)

Dykare med ett av de fyra stenankarna (SopMare)

En ny 3D-modell av vraket genererades med hjälp av undervattensfotogrammetri och materialprover samlades in för analys.

Projektet representerade den femte undervattensarkeologiska fasen av Siciliens "Kaukana-projekt", som påbörjades 2017 för att kartlägga kustlinjen mellan Ispica, Kaukana och Kamarina. Oförutsägbara väderförhållanden i september hade krävt att dykarna var försiktiga för att hålla den grunda platsen skyddad, sade projektkoordinatorn Prof Capulli.

Undersöka fartygets timmer (SopMare)

En del av teamet som var involverat under den andra veckan av verksamheten (SopMare)

"Det allmänna tillståndet för skrovet, som länge utsatts för angrepp av träätande blötdjur, är extremt känsligt och kräver inte bara expertis utan också stor försiktighet", sa han.

”Detta vrak tillhör en historia där övergången från det arkaiska till det klassiska Grekland ägde rum, och där även Siciliens kolonier spelade en stor roll.

"Vi står inför materiella bevis på trafiken och handeln under en mycket uråldrig era, då greker och karthager slogs om kontrollen över haven, århundraden innan Rom kraftfullt dök upp i Medelhavet."

Även på Divernet: DYKARE LÖSAR 'ATLANTIS GOLD' SKEPPSVRAK PÅ SICILIEN, DELFINANKER LYFTS PÅ SICILIEN, UNDERVATTEN 'BAK' VÄNDER SIG ATT VARA ANTIK HÄST, DYK UPPTÄCK FORTINGA VINHANDELARE