Ett nytt kapitel för HMAS Brisbane

at 11: 35 am

Australiens berömda dykplats, HMAS Brisbane, har förvandlats av den kraftiga dyningen från cyklonen Alfred, som har slitit av den främre överbyggnaden från vraket. Anmärkningsvärt nog vilar sektionen nu perfekt upprätt bredvid huvudskrovet. Denna slumpmässiga inriktning har skapat två distinkta strukturer för dykare att utforska, tillsammans med en naturlig ränna som skapar en attraktiv fristad för marint liv.



Denna dramatiska omkonfigurering bevarar inte bara det historiska förflutna från det före detta örlogsfartyget utan lägger till ett nytt kapitel till dess arv. Dykare kommer nu att uppleva spänningen med att navigera mellan huvudvraket och dess fristående följeslagare, upptäcka dolda skrymslen och blomstrande livsmiljöer som snabbt har blivit en fristad för marin biologisk mångfald. Den nybildade rännstenen lockar redan livfulla stim av fiskar och andra havsdjur, och erbjuder en levande utställning av naturens motståndskraft och skönhet.

"Cyklonen Alfred har lagt till den redan spännande och nyfikna berättelsen om HMAS Brisbane," sa Jonny från Sunreef. "Vi är bara blåsta av havets kraft och hur mycket av vraket som flyttades, det är verkligen otroligt och nu är denna väderhändelse för evigt i historien om detta redan berömda vrak."



Steve Hoseck, rektor vid Southern Marine Parks, Queensland Parks and Wildlife Service sa att rangers genomförde en första inspektion efter cyklonen av den populära dykplatsen, som ligger utanför Mooloolaba, under helgen.



"Medan majoriteten av vraket förblir i bra form och verkar opåverkad av Alfred, har en stor främre del av fartyget genomgått en stor makeover," sa Mr Hoseck.



"En hel sektion nedanför den främre tratten har lossnat och flyttats till babordssidan av fartyget - detta är en fantastisk demonstration av kraften i vågorna och vattenströmmarna som spelade under cyklonen."



Herr Hoseck sa att Rangers prioriterar att göra de åtskilda områdena säkra så att dykningen kan återupptas så snart som möjligt.



"När dessa arbeten har slutförts kommer vi att öppna platsen för guidade dyk som endast är externa som drivs av de två lokala dykoperatörerna.



"Nästa prioritet är en fullständig intern inspektion av vraket för att bedöma om ytterligare arbete krävs innan dykare går in i vraket bedöms som säkert.



"Denna interna bedömning är komplext arbete som kräver goda sjöförhållanden och kan ta flera månader att slutföra. Tillgången under denna tid kommer att vara begränsad till guidade dyk endast för säkerhets skull.



"En undersökning med flera strålar i april kommer att ge oss en indikation på skador på yttre ytor och kommer att jämföras med tidigare undersökningar för att avgöra om ytterligare vridning eller skevhet har inträffat.



"Vi inser hur viktigt det före dettaHMAS Brisbane webbplatsen är till den lokala dykargemenskapen och turistnäringen och vi är fast beslutna att göra platsen säker och öppna igen så att besökarna kan uppleva dess nya kreativa uttryck så snart som möjligt.



"Vi ber att folk håller sig borta från platsen tills den anses säker."



"När den ansågs säker, ex-HMAS Brisbane kommer att bli ett fantastiskt dyk, med nya vändningar och unika perspektiv tack vare den tropiska cyklonen Alfred.”



Mer information om ex-HMAS Brisbane och naturvårdsparken finns på: ex-HMAS Brisbane Conservation Park.