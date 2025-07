Topp 10 dykdatorer under £500/$650 år 2025

at

at 11: 48 am

Dykdatorer har utvecklats från att vara extravagant prissatta, otympliga anordningar till eleganta, intelligenta följeslagare som omdefinierar säkerhet och bekvämlighet under vattnet. Tidiga modeller, som ursprungligen kom på 1980-talet, var ofta opålitliga och oprecisa, samt, ja, ganska stora. Snabbspola fram till 2025, och dagens dykdatorer leverera djup i realtid, deco-status, uppstigningshastighet och gasblandningsinformation som ett minimum! Det blir bara mer komplicerat och spännande därifrån, och allt sker på kompakta, handledsmonterade skärmar... ibland i full färgglad prakt.

Det är värt att betona att den här listan över de bästa dykdatorer Under 500 pund placerar oss i den vassa änden av marknaden för rekreationsdykning. De flesta tillverkare har flera modeller tillgängliga till det här priset, så vi har försökt täcka spridningen och ta det bästa av alla inom deras specialiteter. dykdatorer i den här listan är prissatta under £500/$650 så du behöver inte ruinera dig för att få sinnesro. Och även om du verkligen får sinnesro, hur mycket får du för pengarna?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

Suunto Zoop Novo är en klassisk instegsklocka dykdator som fortsätter att få beröm för sin pålitlighet och användarvänlighet. Med en ljus bakgrundsbelyst display och ett gränssnitt med en knapptryckning är den idealisk för nya dykare eller som en enkel backup för mer avancerade dykare. Enheten stöder Nitrox-blandningar upp till 50 %, inkluderar ett utbytbart batteri och kan lagra upp till 140 dyk i minnet.

Suunto Zoop Novo Dykdator

Även om den saknar luftintegration och Bluetooth-anslutning, erbjuder den en bergfast tillförlitlighet och en effektiv metod för dekompressionsspårning. Du får också en tydlig visuell och hörbar indikator för uppstigningshastighet, vilket är viktigt för att minimera risken för tryckfallsdykning. En funktion som ofta ignoreras av fritidsdykare är dess mätarläge. Detta gör Zoop Novo lämplig som bottentimer för tekniska dykare.

Om du letar efter en enkel, skottsäker enhet utan att ruinera dig, är Zoop Novo fortfarande en toppkandidat år 2025.

Fördelar:

Användarvänlig och skottsäker

Bra instegspris

Nitrox- och mätlägen

Nackdelar:

Ingen Bluetooth- eller Air-integration

Skrymmande jämfört med klockmodell datorer!

Lirorpilgrimsfalk – 500 £ / 575 $

OK, så det här ligger precis i den övre delen av prisklassen, men Peregrine är en högpresterande, fullfärgad dykdator Utformad främst för fritidsdykare som längtar efter klarhet, kraft och en bra start på dykningen. Med en ljusstark 2.2-tums LCD-skärm i fullfärg, vibrationsvarningar, trådlös laddning och flera anpassningsbara visningslägen är den intuitiv men ändå fullpackad med den proffsnivå du kan förvänta dig av Shearwater.

Skärfågel pilgrim Dykdator

Den använder Bühlmann ZHL-16C-algoritmen med gradientfaktorer, vilket möjliggör avancerad konservatismjustering, en sällsynthet i det här priset. Luft och nitrox upp till 100 % stöds, samt ett nitrox-läge med tre gaser. Detta är inte en nybörjare. dykdator, men den är idealisk för alla som vill testa nybörjarteknik utan att spendera för mycket. Dyk loggas med Shearwater Cloud via Bluetooth. Det finns ingen kompass- eller luftintegration, men för de flesta icke-tekniska dykare är det en acceptabel lösning.

Fördelar:

Lysande skärm och intuitivt gränssnitt

Uppladdningsbar och Bluetooth-aktiverad

Teknisk algoritm för fritidsbruk

Nackdelar:

Ingen kompass- eller luftintegration

Ganska klumpig för fritidsbruk

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ eller 499 £ / 649 $

En smartklocka som kan arbeta extra som en dykdator, eller är det tvärtom? Descent G1-alternativen ger GPS, dykloggning och multisportfunktioner i ett hållbart paket. Byggd för action, garmin Descent G1 mäter djup, tid, deco-status och ytintervall, med den extra fördelen att den även fungerar som din vardagliga fitnesstracker.

garmin Hyfsad G1 Dykdator

Båda modellerna stöder lägena Air, Nitrox, Gauge, Apnea och CCR. Batteritiden sträcker sig till 25+ timmar i dykläge för standardmodellen G1 och detta kan utökas betydligt genom att uppgradera till Solar-modellen. Skärmen är enkel monokrom och inte till allas smak, men om du är gammal nog att uppskatta den "retro Casio"-looken får du också bonusen med "stora siffror-läge" när du dyker. Även om den inte alltid är den lättaste att navigera, är Descent G1:s mångsidighet oöverträffad för under £500.

Fördelar:

Kombination av träning + dykning + smartklocka

GPS- och Bluetooth-anslutning

Utmärkt för resor och spårning av ytor

Nackdelar:

Liten, monokrom skärm

Ingen luftintegration

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Ännu ett armbandsur dykdator, Suunto D5 suddar ut gränsen mellan livsstilstillbehör och seriöst dykverktyg. Färgskärmen är skarp, läsbar i solljus och anpassningsbar. Under vattnet stöder D5 lägena luft, nitrox, mätare och fridykning, inklusive möjligheten att växla mellan gaser under dyk. Efter dyket har den trådlös synkronisering till din telefon via Suunto-appen och registrerar platsen (det bör dock noteras att appen registrerar telefonens plats och inte D5:ans plats).

Suunto G5 Dykdator

Även om luftintegration är valfri via sändare (säljs separat), ligger den bekvämt under budget utan den. Det uppladdningsbara batteriet räcker till sex till tolv dyk per laddning. Den eleganta designen gör att du kan bära den till middagen efter dyket.

Fördelar:

Fullfärgad armbandsurformfaktor

Appsynkronisering och laddningsbar

Snygg och resevänlig

Nackdelar:

Sändaren nästan fördubblar kostnaden för luftintegration

Lägre batteritid än enklare modeller

Oceanic Veo 4.0 – £360 / $380

Veo 4.0 blandar elegant estetik med seriös intelligens. Med en högkontrastdisplay och Bluetooth-synkronisering stöder den även dubbla algoritmer – DSAT och Pelagic Z+ – så att du kan matcha profiler med din dykkompis eller instruktör. Två gasblandningar med upp till 100 % syrgas gör den idealisk för nitroxdykare och även för dykare med mild tec.

Oceanisk VEO 4

Du kan logga och uppdatera firmware via DiverLog+-appen, och det utbytbara batteriet räcker till 200–300 dyk. Även om detta dykdator utan luftintegration eller kompass, är den otroligt flexibel för dykare på flera nivåer.

Fördelar:

Flexibilitet med dubbla algoritmer

Appstöd och gasbyte

Slimmad för en dedikerad handledsmonterad dator

Nackdelar:

Ingen luftintegration eller kompass

Gränssnittet tar en stund att lära sig

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Enkel, prisvärd och effektiv. Cressi Leonardo är en idealisk dykdator För dykare som värdesätter praktiska funktioner framför finesser. Den kant-till-kant-segmenterade LCD-displayen är tydlig och lättläst, och är dessutom bakgrundsbelyst. Under vattnet stöder Leonardo luft-, nitrox- (upp till 50 %) och mätarläge, samtidigt som den möjliggör ett valfritt djupstopp för extra försiktighet.

Cressi Leonardo 2 Dykdator

Cressi använder en modifierad RGBM-algoritm som kan anpassas för "säkerhetsfaktor". Den har också tydliga visuella och hörbara larm. Som med de flesta instegsmodeller dykdatorer Numera har Leonardo ett gränssnitt med en knapptryckning och en enkel dyklogg. Det finns ingen Bluetooth, GPS eller kompass, men det borde man inte förvänta sig i den här prisklassen. dator utmärker sig helt enkelt genom att vara en hållbar, lättanvänd arbetshäst för nya dykare, eller som reservenhet.

Fördelar:

Otroligt enkelt gränssnitt

Bra skärpa på skärmen

Bra pris

Nackdelar:

Inga trådlösa funktioner

Begränsad funktionsuppsättning

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

i330R levererar en av de bästa skärmarna i den här prisklassen: en ljus TFT-skärm i fullfärg som förblir synlig under alla förhållanden. I vattnet stöder den fyra lägen: Luft, Nitrox, Gauge och Fridykning. Du kan också växla mellan upp till tre gasblandningar under ett dyk. i330R är laddningsbar via USB och erbjuder Bluetooth-synkronisering med Aqualungs DiverLog+-app.

Aqualung i330R Dykdator

Med en robust och praktisk konstruktion är detta en favorit bland kallvatten- och nattdykare som uppskattar tydliga bilder. Det finns ingen luftintegration eller digital kompass, men den har fler funktioner än många konkurrenter. Den har också vad vi tycker är det bästa remmen direkt ur lådan på listan, något som det inte pratas tillräckligt om!

Fördelar:

Skarp skärm i fullfärg

Uppladdningsbar och Bluetooth-aktiverad

Kan användas med flera gaser

Nackdelar:

Ingen kompass- eller luftintegration

Mindre elegant än klockliknande design

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Mares Puck 4 är den senaste utvecklingen av den älskade Puck-serien, som behåller enkelheten med en enda knapp, men har en elegant punktmatrisdisplay med hög kontrast och moderniserad intern teknik. Puck 4 stöder lägena luft, nitrox (upp till 99 %) och mätare, med djupstoppsfunktioner och växling mellan flera gaser.

Mares Puck 4 Dykdator

Nytt för Puck 4 är Bluetooth-anslutning, vilket gör att du kan synkronisera dyk via Mares-appen, så du slipper krångla med kablar. Layouten är ren, lättläst även i svag sikt och byggd för att hålla. Det utbytbara batteriet har också en livslängd på 100 dyk. Och även om det inte är ett modeuttryck är det ett gediget, funktionellt och pålitligt dykverktyg som är svårt att slå i den här prisklassen.

Alla tillgångar på ett och samma ställe

Bluetooth-synkronisering av dyklogg

Lång batteritid (kan bytas av användaren)

Enkel, tuff och effektiv

Nackdelar:

Ingen luftintegration eller kompass

Inte den snyggaste av alla

SEAC-skärm – 265 £ / 335 $

SEAC-skärmen är en modern och enkel dykdator designad med läsbarhet och enkelhet i åtanke. Dess breda rektangulära LCD-skärm erbjuder en högkontrastliknande layout som gör dykdata lätt att ta till sig med en snabb blick. Den är också bakgrundsbelyst, vilket är praktiskt vid dykning i dålig sikt eller nattdykning. Som en bonus är detta ett uppfriskande modernt utseende. datorNär du väl är i vattnet stöder skärmen luft-, nitrox- (upp till 99 %) och mätarläge, och inkluderar visuella och hörbara larm för djup, uppstigningshastighet och dekompressionsstopp.

Du hittar ingen luftintegration eller Bluetooth här, men det utbytbara batteriet är en fin detalj och ger upp till tre års användning för den genomsnittliga dykaren. Gränssnittet styrs med två knappar på framsidan, vilket ger enkel kontroll, även med tjocka handskar i kallt vatten.

Fördelar:

Stor, ultratydlig skärm

Väl utformad för kallvattendykare

Enkel att använda gränssnitt

Nackdelar:

Ingen app eller trådlös anslutning

Dedikerad USB-kabel ingår ej

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Scubapro Aladin A2 är designad för dykare som vill ha kompakt kraft och har seriösa funktioner i ett strömlinjeformat armbandsur. Den stöder Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount och CCR, vilket gör den otroligt mångsidig. Fulldotmatrisdisplayen är skarp och tydlig, och användargränssnittet är intuitivt när du väl bekantat dig med layouten.

Scubapro Aladin A2 Dykdator

Den inkluderar en 3D-lutningskompenserad digital kompass, vilket är sällsynt i den här prisklassen, och även om luftintegration är möjlig kräver den en sändare som tillval. På tal om integration är den också kompatibel med Scubapro HRM-bältet för att läsa av puls och hudtemperatur. A2 är också Bluetooth-aktiverad för enkel synkronisering med Scubapros LogTRAK-app. Teknikdykare kanske vill ha mer anpassningsmöjligheter, men för seriösa fritids- och sportdykare träffar Aladin A2 perfekt.

Fördelar:

Inbyggd kompass och Bluetooth-anslutning

Flera dyk- och fridykningslägen

Elegant och kompakt armbandsurform

Nackdelar:

Flera sändare krävs för extra integration

Brantare inlärningskurva för nya användare

Sammanfattning – Utmärkta val

Bästa övergripande DykdatorScubapro Aladin A2 – fullspäckad med dykfunktioner för en rejäl budget

Best Value DykdatorMares Puck Pro – robust, enkel och redo för studenter

Bäst Dykdator för den erfarna dykaren: Lirorpilgrim – välstrukturerad skärm i fullfärg och teknisk skärpa

Bästa crossover Dykdator: garmin Descent G1/G1 Solar – smartklocka möter dykdator, ett genuint vardagsplagg med gedigen dykfunktionalitet

Slutord om dykdatorer

Dina dykdator bör återspegla din dykstil, inte bara din budget. Oavsett om du vill ha ett enkelt och pålitligt alternativ, modern teknik med alla finesser, eller en crossover-enhet som du kan bära varje dag, levererar de tio modellerna ovan pålitlig säkerhet och funktionalitet, utan att överstiga 500 pund.

Naturligtvis dykdatorer kontrollerar inte dyket åt dig, de ger dig bara fakta. Även som fritidsdykare är de ett verktyg och därför bör du redan förstå grunderna i tryck, flytkraft och dekompression för att få ut det mesta av dem. När du väl har behärskat grunderna i instruktionerna kan du ställa in din Nitrox-blandning, dyka ner i rev eller simma runt vrak med självförtroende och din dykdator kommer att göra spårningen åt dig.

Och kom ihåg… om du inte har lärt dig hur man använder den, din dykdator är egentligen ingen nytta alls, särskilt när de där informativa larmen och blinkande siffrorna spelar in. Läs alltid manualen och gör en snabb repetition om du inte har använt den på ett tag.

Vanliga frågor – Att köpa en dykdator under 500 pund

1. Behöver jag Bluetooth på min dykdator eller är USB okej?

Bluetooth erbjuder trådlös synkronisering till telefoner, vilket är superpraktiskt. Men USB-synkronisering fungerar också bra och sparar nästan alltid pengar.

2. Är luftintegration värt det?

Att ansluta till din flaska ger realtidsinformation om gastrycket, vilket är särskilt bra för tekniska dyk. Men för fritidsdykare är en konsol-SPG i allmänhet mer än tillräckligt.

3. Hur viktig är algoritmtypen (t.ex. Bühlmann vs DSAT)?

Miljondollarfrågan. Konservativa modeller (som DSAT) strävar efter säkerhet, dvs. kortare dyktider (NDL) och kortare djuptid vid upprepade dyk. Bühlmann-baserade och anpassningsbara algoritmer (Buhlmann GF) tenderar att erbjuda längre NDL vid basen och låter dig finjustera konservatismen därifrån. Valet beror verkligen på hur liberal eller försiktig du gillar att dyka och exakt vilken kontrollnivå du vill ha från din dykdator.