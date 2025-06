Galileo 3 titanium anländer med sommarrabatter på AI

Scubapro lanserade sin Galileo 3 dykarklockadator förra augusti, och nu har de lanserat en titanhöljd version, G3 Ti, designad för att göra enheten både hållbar och, med sina 99 g, nästan 40 % lättare än G3.

G3 Ti har ett rekommenderat pris på 529 pund jämfört med originalpriset på 449 pund för G3.

Det finns dock också ett sommarerbjudande på trådlösa luftintegrerade (AI) enheter, där G3 TI med sändare finns tillgänglig för 649 pund, och G3 med sändare kostar 559 pund.

Scubapro Smart+-sändare lägger vanligtvis till 233 pund (och Smart+ Pro-versionen 280 pund) till priset på en dator, så för de som letar efter luftintegration är det värt att överväga. De rabatterade priserna gäller till slutet av september i år.

Båda modellerna delar samma högkontrastfärgsskärm under reptåligt safirglas, och Ti har en djupblå (i motsats till G3:ans svarta) roterbar ram i rostfritt stål, med självlysande siffror och markörer som kombineras med bakgrundsbelysningen för att förbättra synligheten under alla förhållanden. Ramen kan användas för att ställa in och spåra dyktiden i mätarläge.

En intuitiv menydesign och fyra knappar möjliggör navigering genom sex dyklägen, ett urval av algoritmer, skärmstilar, färgteman och andra personliga alternativ för dykhantering. Datapresentationen kan anpassas med hjälp av alternativen Ljus eller Klassisk skärm.

Lägena är Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge och Fridykning, medan de alternativa algoritmerna är Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG och ZHL-16 GF (Gradient Factors).

Tid Temperatur

Ytintervall Säkerhetsstopp

Det laddningsbara litiumbatteriet ger upp till 30 timmars dyktid per laddning och upp till 10 dagars batteritid i klockläge, säger Scubapro.

Om du väljer trådlös luftintegration övervakar detta tanktrycket och ger en verklig avläsning av återstående bottentid (RBT), vilket gör att gasförbrukningen kan beaktas i dekompressionsberäkningar.

Med alternativet Predictive Multi Gas kan upp till åtta nitrox/trimix-flaskor samt en utspädningsflaska på en sluten rebreather och en ponnyflaska tas med i beräkningen för att hantera alla typer av fritids- eller teknisk dykning, säger Scubapro.

Anpassade dykhanteringsfunktioner inkluderar PDIS (profilberoende mellanstopp) och mikrobubbelnivåer av konservatism för att matcha dykarens erfarenhet, ålder och fysiska kondition.

Kompass

Maximal djup Puls (valfritt)

En 3D digital En lutningskompenserad kompass ingår i specifikationen, medan pulsmätning är en valfri funktion som gör att användarens hjärtslag kan spåras under dykning såväl som vid ytan. Det var denna innovation som uppmärksammades när den ursprungliga Galileo lanserades för 18 år sedan (färgskärmen kom på G2 2017).

Ett Bluetooth Low Energy-gränssnitt gör det möjligt att ladda upp dykdata till valfri iOS- eller Android-enhet eller PC/Mac, medan firmware kan uppdateras av användaren med hjälp av LogTrak 2.0 iOS-appen, som också möjliggör uppladdning av anpassade klockdisplayer, eller Android-appen.

För användning ovanpå klockan erbjuder Sport-inställningen ett löpläge, simtagsräknare, stegräknare och stoppur. Smarta aviseringar för e-post, sms, mediaspelarkontroller och varningar är tillgängliga när G3 Ti är parad ihop med en kompatibel iPhone. Anpassade urtavlor kan laddas upp med LogTRAK 2.0-appen.

G3 Ti, som har ett maximalt arbetsdjup på 120 m, levereras med ett 22 mm svart silikonarmband, och utbytbara armband i andra färger finns tillgängliga. Hitta mer information på Scubapros webbplats.

