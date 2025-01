Vrakjakt – på andan

Fri-dykning instruktör Marcus Greatwood återvänder till GO dykshow i mars tillsammans med NoTanx-teamet, och kommer att hålla en presentation om vrakjakt under fridykning, samt hålla andningskurser under hela helgen och leda Zero2Hero Freediving Challenge.

Baserad i Storbritannien har Marcus undervisat i fridykning, guidat människor till extraordinära platser och fångat deras skönhet genom fotografi sedan 1999. Hans uppdrag har alltid varit att dela havens under med så många människor som möjligt.



Efter år av konkurrenskraftig fridykning – där han satte tre nationella rekord och representerade det brittiska laget i fyra år – gick Marcus över till att träna elitfridykare. Under hans ledning uppnådde idrottare fem världsrekord och mer än 24 nationella rekord.



Sedan 2011 har Marcus fokuserat på att utforska avlägsna och utmanande miljöer, och specialiserat sig på Extreme Location Freediving från 2016 och framåt. Genom att dokumentera dessa otroliga platser fotografi blev en integrerad del av hans äventyr.



Dessa expeditioner medförde nya utmaningar, driver utvecklingen av innovativa teknologier och koncept, alltid med säkerhet som högsta prioritet.

Att utforska vrak på ett enda andetag har varit en framträdande del av hans teams fokus, med att göra det möjligt för människor att vara på vraket säkert så länge som möjligt som målet. Detta är ämnet för hans presentation på Tech Stage på mässan.

Zero2Hero Freediving Challenge

Smakämnen NoTanx Zero2Hero-tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.



GO Diving Show

GO Diving Show – den enda konsumentdyk- och reseshowen i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, pedagogiskt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, medprogramledare, författare och perennfavorit Monty Halls, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som blir talar om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser.

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element - den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetsdyket med tekniska vrak, workshops för att hålla andan och övningar för att hålla ut och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartering med Nautical Archaeology Society och deras "skeppsvrak" – allt utspridda bland ett ständigt ökande utbud av montrar från turistbyråer, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

