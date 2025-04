Ord om revet

at

at 11: 18 am

Nytt Cairns radioprogram ger Great Barrier Reef till en global publik

Cairns, QLD – Ett helt nytt radioprogram slår igenom på Cairns FM89.1 och för med sig Stora barriärrevets underverk till en global publik genom roliga och informativa samtal om marin vetenskap.



Ord om revet, värd av erfarna revguider och marina utbildare Tanya Murphy och Brett Goodban, sänds live varje fredag ​​kl. 10 Queensland-tid på Cairns FM 89.1 och streamar till en global publik online på cairnsfm891.org.au. Varje avsnitt spelas också in och laddas upp till Spotify, Apple Podcasts, YouTube och alla andra större streamingplattformar.

Ord om revet 3





Mellan dem har Tanya och Brett loggat mer än 20,000 dyker och över 30 år arbetat på Stora Barriärrevet. Nu tar de lyssnarna på en djupdykning i revets mest nyfikna varelser, konstiga och underbara vetenskaper, dyktips från experter, väder- och revhälsouppdateringar i realtid och det senaste om hur vi alla kan hjälpa till att skydda detta naturliga underverk.



"Vårt uppdrag är att göra marin vetenskap tillgänglig, underhållande och engagerande," sa Tanya.



"Oavsett om du är en lokal, en turist, en dykare eller någon som bara älskar havet, kommer du att få ut något av varje avsnitt – plus några skratt på vägen!"



Varje vecka får duon sällskap av ledande forskare, revexperter, innehavare av inhemska kunskaper och naturvårdare att utforska vad som verkligen händer under vågorna – på revet och bortom det.



Lyssnare uppmuntras att Sms:a i frågor under liveshowen till 0437 835 937 och vara en del av samtalet.

Ord om revet 4





"Med alla utmaningar som revet står inför, från klimatförändringar till vattenföroreningar och plastskräp, är det viktigare än någonsin att hålla människor informerade, inspirerade och kopplade till detta otroliga ekosystem", säger Brett Goodban.



"Och om vi kan göra det samtidigt som vi skrattar och berättar några fantastiska historier - varför inte?"



Missa inte Ord om revet, fredagar kl 10 på Cairns FM89.1 eller online kl cairnsfm89