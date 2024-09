Vadå, ingen jaktbåt? En grundläggande säkerhetsåtgärd

I juli ett par överlevde en lång båtseparation i Mexikanska golfen, som rapporterades då Divernet. En nyckelaspekt av händelsen är fortfarande oförklarad, som JOHN BANTIN nyligen har skrivit för det amerikanska nyhetsbrevet Underström

In Underström’s August fråga, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Fling, som drivs av Texas Caribbean Charters.

De räddades av den amerikanska kustbevakningens vaksamhet, tack vare att Makers bar fungerande dykljus som de använde för att signalera en letande helikopterbesättning.

Efter att ha blivit separerade från tagline på sin båt när det uppstod förvirring bland andra dykare under ett plötsligt regn och förlust av ytsikt i grov sjö, svepte strömmen bort dem från båten. Besättningen tappade dem ur sikte.

Vi har inte kunnat diskutera händelsen med någon med förstahandskännedom om händelsen. Vi har försökt kontakta Makers men inte fått något svar. Vi har försökt nå människor på resan men utan framgång.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Ingen på Texas Caribbean Charters har svarat oss. Och vi har inte hittat någon nyhet som refererade till Fling vid namn. Men vi såg en del av händelsen utspela sig i vattnet nedanför Fling in a GoPro video- one of its divers took and lagt ut på Internet. Kanske håller rättstvistens spöke alla tysta.

Hur är det med jaktbåten?

Smakämnen Fling har en jaktbåt, men ingen av berättelserna vi har läst diskuterar att den ska användas. Var den funktionsduglig? Gjorde vädret det omöjligt att använda? Var det i vattnet med besättningen som vakade över dykare när de dök upp? Utplacerades den efter att de drivande dykarna hade upptäckts på avstånd, men besättningen kunde inte se på grund av väder och hög sjö?

Vi har läst att Fling sökte i området, men vi har inte sett någon beskrivning av dess verksamhet.

Det är vanligt världen över att liveaboards har en andra båt i vattnet som patrullerar för dykare som simmar långt från moderbåten i det öppna havet, eller har svårt att ta sig tillbaka. Konstigt nog verkar liveaboards i amerikanska och karibiska vatten bortse från den uppenbara säkerhetsåtgärden.

Båtar lika stora som Fling är inte lättmanövrerade i strömmar och öppet hav och bör aldrig slå på sina propellrar när dykare är i vattnet. En vaksam besättningsmedlem i en jaktbåt redo att hämta dykare är avgörande för dykarsäkerheten.

The Makers strax innan de hämtades (US Coast Guard)

Smakämnen Kasta, misslyckades dock. Som Kim Maker rapporterade till Oklahomas Channel 9 TV: Vi "kan inte se båten alls, men hela tiden tänkte vi att de skulle skicka jollen, de kommer att skicka jollen, men de hade några olika omständigheter pågår på båten.

"Som svårt att prata om. Vi var inte där så vi får lite olika rapporter från olika personer. De skickade aldrig jollen.”

Skickade de aldrig jollen? Samvetslös. Var det i förfall? Vägrade kaptenen? "Skulle ingen köra den på grund av det hårda havet? Hade de tappat riktningen för skaparna?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current fråga of Underström, förklarar vi att det är viktigt att diskutera fel öppet för att hjälpa andra att undvika samma misstag. Det är därför vi alla förtjänar att veta hela historien om Flings svar på sina saknade dykare.

Vi rapporterar igen när vi vet mer. Om du var ombord på Fling eller känner någon som var det, vänligen kontakta oss på Underström.

Underström, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, prenumeration-only, ad-free newsletter Sedan 1975.

