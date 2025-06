VIZ grundare Marco Bordieri diskuterar undervattenskartering på GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri är grundaren av VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, Australiens största community för marina entusiaster, som nu har 18,000 XNUMX medlemmar, och han kommer att prata om undervattensutforskning och kartläggning med konsumentklassade enheter och färdigheter när han pryder huvudscenen på GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Marco flyttade från Milano till Sydney för ett decennium sedan, med en loggbok som visade 30 dyk under 30 år, och han kom aldrig ihåg åt vilket håll tanken skulle vara vänd när han satte upp den.

Sydney erbjöd dock den perfekta miljön för Marco att återuppväcka sin kärlek till dykning: rikt marint liv, lättillgängliga dykplatser och friheten att utforska på hans villkor. Men dykning här innebar också utmaningar – oförutsägbar sikt, brist på undervattenskartor och kustdyningar som kunde göra förhållandena farliga.

Marco var fast besluten att göra Sydneys undervattensvärld mer tillgänglig och var pionjär inom initiativ som att upprätthålla ett nätverk av dykrapporter, utveckla en teknik för att skapa undervattenskartor och producera veckovisa dykbarhetsprognoser.

Genom dessa ansträngningar har dykning i Sydney blivit säkrare, mer tillgängligt och mindre elitistiskt.

VIZ är mer än en Facebookgrupp, det är ett filantropiskt initiativ av dykare för dykare. Dess vision är att erkännas som ett ledande exempel på lokal gemenskap för undervattensentusiaster, och att producera sina egna peer-to-peer-resurser inriktade på säkerhet, njutning, kunskap och hållbarhet.

VIZ tror på idéer från lokalsamhället och pro bono-engagemang för att förverkliga dem – de har inga rika sponsorer, de söker inte donationer och de söker inte bidrag.

Samhället har inspirerat idéer och utvecklat gratistjänster – exakta undervattenskartor, prognoser för dykplatser, medborgarforskning, informationscenter, veckosegment på ABC Radio, samarbete och uppsökande verksamhet för akademi, industri och myndigheter.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Skaffa dina biljetter nu!

Biljetter till GO Diving Show ANZ finns till salu nu, och du kan dra nytta av 2-för-1-erbjudande fram till 9 september – du och din kompis/vän/partner/make/maka kan besöka oss för endast $12, och barn upp till 16 år går in gratis, vilket gör det till en perfekt familjedag. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportalternativ, så skriv in datumen i din kalender nu och förbered dig på en episk helg som firar alla former av dykning.