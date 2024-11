'V6' blind & paraplegisk kompis-par hävdar dykrekord

En blind BBC-journalist och en paraplegisk amputerad, båda från Lancashire, hoppas på att få ett timslångt dyk i Röda havet till ett maximalt djup av 40 meter som ett kompispar som erkänts av Guinness World Records (GWR).

Vännerna Mohammed Salim Patel från Blackburn, som har varit blind sedan mitten av tonåren, och Shaun Gash, en handikappförkämpe från Morecambe förlamad från bröstet och ner i en bilolycka vid 20, började dyka tillsammans först i våras.

De hade arbetat mot sitt rekordförsök under året och räknade med att de skulle ha den styrka och vision som krävdes. "Du har någon med ben som strömmar bort och någon med armar som strömmar bort - och tillsammans är vi som V6-motorer", säger Gash.

Deras tidiga kallvattenträningsutmaningar i Lancashire spelades in i vad som nu är en prisbelönt dokumentärdel i nyhetsprogrammet BBC1 BBC North West i kväll.

Dahab-dyket rapporterades där allt började, på BBC North West Tonight (BBC)

De genomförde sitt gemensamma dyk i det varmare vattnet i Um Sid i Dahab i slutet av september, guidade av ett team ledd av den egyptiske instruktören Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, som arbetar för MAD (Morecambe Area Divers) Dive School och hade tränat paret från starten. "Min viktigaste sak är ärligt talat inte rekordet - det viktigaste är att se deras ansikten efter varje dyk", säger han.

Dyket var en del av en av skolans regelbundna resor till Röda havet. I upptakten sades duon ha "absolut krossat den" på "intensiva" båtdyk från Sharm el Sheikh inklusive Thistlegorm, samt Dahabs Canyon och Caves platser.

För rekordbudet tillbringade de en timme i vattnet och nådde ett maximalt djup på 40m, men måste nu invänta verifiering av sitt rekordkrav från GWR.

Dykning mot ett rekord (Jodie Rawsthorn)

40m och 60min på dykdatorn (Jodie Rawsthorn)

Årets rapport

Männens strävan efter att bli scubatränade luftades med intervaller av BBC North West i kväll under sommaren. Patel, programmets planeringsproducent, vann nyligen "Report of the Year" vid Asian Media Awards för den sexdelade Disabled Scuba Diving Duo serie, efter att ha pitchat, producerat, bidragit till och redigerat den.

"Mitt motto i livet är att jag kanske är blind men jag har en vision", sa han till publiken när han tog emot priset.

I serien, som kan ses på YouTube, rapporterade Patel att det till en början hade visat sig svårt att hitta ett dykcenter eller en instruktör som kunde träna paret tills de stötte på Curly och MAD Dykskola.

Det första avsnittet av Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Centret hade gett utbildningsstöd medan Northern Diver kom med torrdräkter, en modifierad DPV för Gash och helmasker med kommunikationer. Skolans Jodie Rawsthorn utförde all undervattensvideo.

Patel, Curly och Gash i slutet av dyket (Jodie Rawsthorn)

Inledande träning på Capernwrays inlandsplats och parets första havsdyk utanför Barrow kan ses i serien. Senare kunde Patel arrangera en "Blind Scuba Diving Taster Day" för 10 ungdomar med finansiering från välgörenhet Primärklubben, vilket, som visats på TV, visade sig vara en populär upplevelse.

"Vi vill sprida ordet att dykning är för alla, för alla förmågor", säger Gash.

Även på Divernet: Dykblind: Hur Jess Pita upplever undervattensvärlden, Blind dykare hävdar djupaste sjödykrekord, 4 dykare som svär till adaptiv undervisning, Wheelsdan gör anspråk på tre världar hos Stoney