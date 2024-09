Top tech talk på GO Diving Show ANZ

Teknikscenen vid invigningen GO Diving Show ANZ denna helg (28-29 september) på Sydney Showground är ett positivt smörgåsbord av internationella tekniska dyktalanger och hemodlade djupdykningsexperter.

Oavsett om du bara funderar på att syssla med teknisk dykning, om du redan är en erfaren tekniker – eller om du är ny inom dykning och bara vill veta mer om denna utmanande arena – så är The Tech Stage platsen för dig att kolla in. helgen.

Jill heinerth

En pionjär inom teknisk rebreather-dykning, grottdykare och videograf/fotograf Jill Heinerth är den första Explorer-In-Residence av Royal Canadian Geographic Society, och hennes bästsäljande självbiografi, Into The Planet, har hyllats av Wall Street Journal, New York Times och Oprah magazine.

Hon är medlem i International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club och Underwater Academy of Arts and Sciences. Hennes bilder har visats av BBC, nationella geografiska, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery och många fler.

Utforskning av Kanadas längsta undervattensgrotta

I nedsänkta grottor under Ottawafloden gör Jill Heinerth en betydande biologisk upptäckt som avslöjar vikten av naturliga system för skydd av vattendelar.

OBS: På lördagen för detta föredrag är Jill på Stora scenen.

Kanadas Truk Lagoon och upptäckten av Shackletons Ship Quest

Med närvaron av många andra världskrigets skeppsvrak har Newfoundland kallats "Truk Lagoon of the North", men en nyligen upptäckt av Shackletons sista skepp Quest har fört regionen i det internationella rampljuset.

John Kendall

Arkeologi i mörkret av översvämmade grottor och den nya Halcyon Symbios CCR kommer att vara diskussionsämnen när fotogrammetriexperter och teknisk dykning instruktör utvärderaren John Kendall tar sig till Tech Stage.

John är en upptäcktsresande som specialiserat sig på undervattens 3D-modellering av arkeologiska och geologiska platser. Han har varit involverad i dussintals undersökningar av dykplatser med hjälp av fotogrammetriska tekniker, inklusive Mars-skeppet (1564), MS Estonia (1994), Panarea III-vraket (~300 f.Kr.) och Cave of Bones, Brasilien (~11,000 XNUMX år gammal).

Han är också en instruktör Utvärderare för Global Underwater Explorers och sitter på deras Utbildning Rådet.

Arkeologi i mörkret

GUE instruktör och fotogrammetriexperten John Kendall kommer att prata om att använda fotogrammetri för att dokumentera arkeologiska platser inuti översvämmade grottor. Med projekt i Europa och Sydamerika kommer John att prata om utmaningarna, såväl som de fantastiska resultaten, av dessa projekt.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing är på väg att lansera sitt nya sortiment av datorer, fristående HUD och deras nya bröstmonterade CCR. Med trådlös kommunikation över hela sortimentet, kom och hör John Kendall ge en överblick över de nya leksakerna, samt få en förhandstitt på CCR.

David Strike

Branschlegenden David Strike tar sig till Tech Stage vid invigningen GO Diving Show ANZ, och du kan vara säker på underhållande och lärorika presentationer när han fokuserar på världens djupaste dyk och erbjuder några varnande berättelser för tekniska dykare.

Certifierad som dykare 1961, med en bakgrund som omfattar militära, kommersiella, vetenskapliga och tekniska dyksektorer – och skicklig och kvalificerad inom dykning med öppna kretsar och slutna kretsar, och dykutrustning med ytbehov – Australien-baserade David Strike är en före detta dykning instruktör och instruktör Trainer Certifier och en regelbunden redaktionell bidragsgivare om dykrelaterade ämnen till dykpublikationer från hela världen.

Han var också arrangör av flera dykevenemang i världsklass – med tonvikt på teknisk dykning – och har mottagit flera utmärkelser för "industrierkännande" samt ADEX Lifetime Achievement Award, och är en Fellow i Explorers Club av New York.

Mixing It Up: Världens djupaste dyk

Under hela första hälften av 20-talet baserades serien av heliox-djupdykningsförsök som genomfördes av Royal Navy och US Navy på att kunna hjälpa till med ubåtsräddning och återhämtning. Att utöka de djupgränser till vilka en dykare säkert kan gå – och fortfarande kunna utföra ett meningsfullt arbete när han kom dit – hade ett mycket praktiskt syfte.

Det här föredraget fokuserar på bakgrunden till och efterföljande berättelse om Royal Navys 1956 års djuprekord – ett som aldrig har motsvarats.

Varnande berättelser för tekniker: Dykmissöden och förseelser

”Att män inte lär sig särskilt mycket av lärdomar historien är den viktigaste av alla lärdomar att historien måste lära." – Aldous Huxley.

En personlig och lättsam samling av anekdoter, berättelser och garn som lyfter fram det faktum att "förmågan att dyka inte är ett universalmedel för de färdigheter man saknar"; och som ger en liten inblick i olika aspekter av dykningens ständigt föränderliga värld.

Yana Stashkevich

Den erfarna tekniska CCR-, grott-, gruvan- och vrakdykaren Yana Stashkevich gör sig snabbt ett namn när det gäller prospekteringsdyk, och hon kommer att hålla en fängslande presentation om sina bedrifter på Tech Stage.

Hon var medlem i Vaggfjellan XI-expeditionen som utforskade grottsystemet utanför polcirkeln, med en ingång på en sluttning av en norsk fjord, och hon var en rebreather-dykare i projektgruppen Underwater Filming & Research (UFR) som dokumenterade några av världens bäst bevarade vrak i Grekland.

För närvarande är Yana aktivt involverad i djupa vrakprospekteringsprojekt i Egeiska havet och främjar det maritima arvet i grekiska vatten.

Under de senaste tio åren har hon dykt på över 35 destinationer på tre kontinenter, samtidigt som hon balanserat en karriär som global marknadsförare på heltid. Hon arbetar för närvarande för världens mest värdefulla whiskymärke, The Macallan.

Storbritannien-baserade Yana har en smittande mängd energi och entusiasm och är en regelbunden talare och coach – hon brinner för att inspirera människor att tänja på sina gränser och fullfölja sin passion, vad det än må vara.

Vickers Wellington Project: Egeiska djupets dolda pärla

Yana berättar om sina äventyr från Grekland där hon deltog i många djupa vrakidentifieringsdyk, inklusive Vickers Wellington Bomber – en sann tidskapsel som tros vara det bäst bevarade flygplansvraket i sin klass.

Medan de flesta av andra världskrigets vrak är en påminnelse om hur skört människoliv kan vara, fångar Vickers Wellington tvärtom en otrolig överlevnadshistoria. Besättningen lämnade skickligt flygplanet efter att ha blivit nedskjutet och räddades av lokalbefolkningen.

Har du någonsin undrat hur till synes obetydliga ledtrådar och särdrag på vraket kan hjälpa och sammanfoga vad som hände innan förlisningen? Gå med i Yanas föredrag för att bli fördjupad i den spännande historien om upptäckt och utforskning.

Mike Mason

Teknisk dykare och Human Factors in Diving-experten Mike Mason kommer att diskutera vad dykning kan lära sig av att flyga och hur man "blir den dykare du vill följa" när han tar sig till Tech Stage.

Mike har varit involverad i att flyga militära stridsflygplan under hela sin karriär (24 år hittills) och har över 3,000 XNUMX timmar flygande olika typer av stridsflygplan och utbildning flygplan som ett instruktör. Han är nu en instruktör med RAAF, lära ut nästa generation stridspiloter.

Mike har tillbringat tid på hangarfartyg och har genomfört över 200 stridsuppdrag. Han har flugit jetplan över alla större kontinenter, utom Antarktis.

Han har varit aktiv dykare i nästan tio år. Han har cirka 400 dyk i sin loggbok och arbetar som en Divemaster för en lokal dykbutik. Han är en aktiv CCR-dykare på NSW-kusten och är kvalificerad ner till 60m med normoxisk trimix. Han har dykt så långt norrut som Island och så långt söderut som NZ.

Hans flygkarriär väckte ett intresse för Human Factors och hur viktiga de är för att maximera säkerhet och prestanda. Han gick med i The Human Diver-teamet för ungefär fyra år sedan eftersom han ville kombinera sin kunskap och erfarenhet av mänskliga faktorer som fick genom flyget med sin passion för dykning för att hjälpa till att utbilda andra dykare.

Högt flygande idéer för dykare

Mike, en erfaren stridspilot och passionerad dykare, kommer att prata om flera koncept, processer och tekniker som har hjälpt honom att lyckas i sin flygkarriär och hur de kan hjälpa dig att bli en bättre, säkrare dykare.

John Garvin

John Garvin är en australiensisk manusförfattare, skicklig teknisk dykare, undervattensutforskare och dykövervakare, som ledde dykverksamheten för flera James Cameron-filmer inklusive Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Camerons Deepsea Challenge 3D och Sanctum, och han kommer att vara pryder Tech Stage på GO Diving Show ANZ.

John skrev faktiskt manus till Helgedom och James Camerons Deepsea Challenge 3D, och 2023 körde de kommersiella dyksekvenserna för Netflix-funktionen Sista andetaget.

Han är en teknisk dykning instruktör tränare som specialiserat sig på slutna kretsrebreathers, och skrev Technical Diving International utbildning manual för AP Divings Inspiration och Evolution rebreathers.

John är en av grundarna av Caicos Caves Project, en organisation dedikerad till att utforska och kartlägga undervattensgrottorna på Turks- och Caicosöarna.

2002 tillhandahöll hans företag logistik- och säkerhetsdykarstöd för Tanya Streeters världsrekord som slog fridykning till 160 meter.

Han var också dykofficer och projektledare (sub internals) för Deepsea Challenger dränkbar under James Camerons historiska solodyk till botten av Mariana Trench.

John har medverkat i flera filmer och dokumentärer, bl.a Helgedom, James Camerons Deepsea Challenge 3D, Extraordinära människor och fri dykning.

Innan sin dykarriär spelade han huvudrollen i West End rock'n'roll musikalen Buddy: The Buddy Holly Story, och fortsätter att njuta av sina livslånga passioner – dykning, filmskapande och att spela rock'n'roll.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

John beskriver sin roll som chef för dykteamet, utbildning skådespelarna hur man dyker och designar en del av den specialiserade dykutrustningen som används på uppföljarna.

Kerrie Burow

Grott- och teknikdykaren Kerrie Burow kommer att berätta om sin resa genom grottdykning fotografi tekniker när hon tar sig till Tech Stage.

Kerrie är en kvalificerad closed-circuit rebreather (CCR), teknisk dykare och grottdykare, samt en prisbelönt undervattensfotograf, inklusive att vinna sin kategori i Underwater Photographer of the Year 2022, och få täta placeringar och erkännanden i Australasia Top Emerging Photographer awards, bland annat.

Hon är en regelbundet bidragande skribent och fotograf för Scuba Diver magazine Australien och Nya Zeeland, och hennes artiklar och bilder har publicerats nationellt och internationellt i ett antal tidskrifter.

Yrkesmässigt arbetar Kerrie i företagsvärlden som konsult inom lärande vetenskaper och tycker om att samarbeta med ämnesexperter som vill lära ut sina kunskaper och färdigheter expertis.

Grottdykningsfotografering över kontinenterna: Mina första två och en halv År – vad jag önskar att jag visste från början

Denna workshop kommer att presenteras som en visuell dagbok för att lära sig grottdykning fotografi, med start i Australien i januari 2022.

Genom att täcka viktiga insikter och upplevelser i grottorna och grottorna i Australien, Europa och Mexiko kommer deltagarna att dela tillväxtprocessen och förstå att varje grottdyk med en kamera erbjuder värdefullt lärdomar och möjligheter till ständiga förbättringar.

Vikten av säkerhet, kamerainställningar i svagt ljus, komposition, avgörande betydelse av att förstå ljus och den fotografiska processen från idé till slutlig redigering kommer att behandlas.

Deltagarna kommer därifrån med befogenhet att ta vackra bilder samtidigt som de minimerar deras påverkan på känsliga undervattensmiljöer.

Richard Taylor

Smakämnen GO Diving Show ANZ välkomnar teknisk dykning instruktör tränare och OZTek grundare, Richard Taylor till Tech Stage vid det inledande evenemanget.

Richard har över 30 års erfarenhet av teknisk dykning i Australien och Nya Zeeland, med start i början av 1990-talet och inklusive några av de första trimix-dykningarna i Australien 1994 (innan certifieringar var tillgängliga).

Han var tidigare och grundade Regional Director i Australien och Nya Zeeland för TDI/SDI och innehar instruktör Tränare betyg med dem på flera nivåer. Han var en av grundarna av "The Sydney Project"-teamet för blandad gasdykning, säkerhets- och dykofficer för det gemensamma australiensisk-turkiska teamet som hittade den australiska första världskrigets ubåt AE2 utanför Gallipoli, och var en del av det första dykteamet med blandad gas att utforska Pearce Resurgence i Nya Zeeland 1997.

1999 grundade han OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences och drev OZTek99 i Sydney, OZTek2000 i Melbourne och OZTek3 i Sydney 2002, innan han samarbetade med David Strike för OZTek4 och OZTek'07 Dive Shows i Sydney.

Richard har undervisat hundratals tekniska dykare och instruktörer runt om i världen, är en ivrig vrakdykare och är som en ivrig grottdykare en 20-plussårig medlem i CDAA. Han fortsätter att undervisa idag för SDI/TDI/FRTI och är en av få instruktör Utbildare Utvärderare och medlem av deras Utbildning Rådgivande panel.

Han är tidigare ordförande för dykindustriföreningar i både Australien och Nya Zeeland och är medlem i Standards Australia/NZ & ISO-kommittéer. Han har publicerat ett flertal artiklar om teknisk dykning och dyksäkerhet och har presenterat vid symposier och dykkonferenser globalt. Som en tidigare rebreather dykare och instruktör, han är en passionerad förespråkare för utbildning och bibehålla tekniska dykfärdigheter med öppen krets.

Hans starka övertygelse är att när vi får mer erfarenhet får vi ett ansvar att föra våra kunskaper och färdigheter vidare till andra, så att de som kommer efter oss säkert kan utforska undervattensriket längre än vi har.

Dina hälso- och säkerhetsförpliktelser när du undervisar eller arbetar som dykare

En titt på de lagar och regler som krävs när du arbetar som en instruktör eller dykare.

Matt Carter

Marinarkeolog, havsförespråkare och teknisk dykare Dr Matt Carter kommer att vara på Tech Scen vid GO Diving Show ANZ.

Sedan 2003 har han arbetat med arkeologiska undervattensprojekt i 13 olika länder, allt från utgrävningen av ett 2,800 3 år gammalt feniciskt skeppsvrak i Spanien, till ledande expeditioner för att XNUMXD-modellera spökflottan i Bikini Atoll och Chuuk Lagoon.

2009 tilldelades Matt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex-stipendium, där han introducerades till att använda rebreathers för vetenskaplig dykning. Sedan dess har han blivit en pionjär inom användningen av CCR och fotogrammetri för marinarkeologi, specialiserad på kartläggning och bedömning av andra världskrigets vrak i Australien och Stilla havet.

Matt är en International Fellow och EC50-pristagare i Explorers Club, en tidigare vicepresident för Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) och Nya Zeelands representant i ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Han har också varit specialistpresentatör i tv-serien Coast: New Zealand, en spin-off från den BBC-producerade brittiska serien Coast, och är ämnesexpert för FN, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ), sekretariatet för Pacific Regional Environment Program (SPREP) och Australiens regering.

Genom att kombinera vetenskaplig, kommersiell och teknisk dykning i över ett decennium, fungerar Matt nu som forskningschef för Major Projects Foundation, och arbetar för att skydda marina ekosystem, kulturer och försörjning som hotas av att förorena andra världskrigets skeppsvrak över Blue Pacific.

Matts föredrag på GO Diving Show ANZ kommer att vara:

The Ghost Wrecks of the Blue Pacific

Toppteknikprat på GO Diving Show ANZ 11

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage och Tech Stage – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.