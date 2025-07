Symbiosen mellan teknisk dykning och artificiell intelligens

Nays Baghai är filmskapare, undervattensfotograf och teknisk dykare från Sydney, Australien, och han kommer att göra en triumferande comeback på Tech Stage på GO Diving Show ANZ i september, med två intressanta presentationer – symbiosen mellan teknisk dykning och AI ur en undervattenskreatörs perspektiv, och fridykning och rebreathers: vilka är likheterna och skillnaderna?

Som filmregissör har Nays vunnit över 30 priser för sitt arbete, och båda hans dokumentärfilmer, Descent och Dykning i mörkret, har vunnit Oscar-kvalificerade festivaler.

Som en mångsidig undervattenskameraman har Nays producerat arbete för Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS och många fler.

Han har över dussintals dykrelaterade kvalifikationer, från trimix-rebreatherdykning till avancerad fridykning, och utsågs nyligen till medlem i Explorer's Club.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Skaffa dina biljetter nu!

Biljetter till GO Diving Show ANZ finns till salu nu, och du kan dra nytta av 2-för-1-erbjudande fram till 9 september – du och din kompis/vän/partner/make/maka kan besöka oss för endast $12, och barn upp till 16 år går in gratis, vilket gör det till en perfekt familjedag. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportalternativ, så skriv in datumen i din kalender nu och förbered dig på en episk helg som firar alla former av dykning.