Den galna världen av undervattensfilmsproduktion med Tom Park

Tom Park är en skicklig undervattensfilmfotograf och regissör från Australien, med över ett decennium av erfarenhet inom undervattensfilmsindustrin, och han kommer att diskutera den "galna världen av undervattensfilmsproduktion" när han intar huvudscenen på GO Diving Show ANZ i september.

Tom har arbetat med en mängd olika projekt, från långfilmer och naturhistoriska filmer för kunder som BBC, Netflix, Amazon Prime Video och David Attenborough, och hans arbete har uppmärksammats med priser från filmfestivaler runt om i världen, inklusive den prestigefyllda Wildscreen Festival.

Tom är känd för sin tekniska expertis inom arbete med undervattenskameror och -utrustning, såväl som sin kreativa vision för att fånga undervattensvärldens skönhet och unika karaktär. Han har tillbringat en stor del av sin karriär med att filma Stora barriärrevet och Australiens östkust, och brinner för havsbevarande och använder sin konst för att öka medvetenheten om vikten av att skydda marina ekosystem.

GO Diving Show äger rum på Sydney Showground den 6-7 september.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och evenemangen kommer det att finnas ett brett utbud av utställare, från turistbyråer och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildningsbyråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

