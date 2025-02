Diving & Threat Exploitation Group, och rollen för Royal Navy Divers

Den kungliga marinens minkrigs- och röjningsdykarofficer Lt Commander Chris Forster kommer att hålla en ögonöppnande presentation om rollen för Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), Royal Navys specialistenhet som ansvarar för minröjningsdykning, bortskaffande av explosiv ammunition under vatten (EOD) och maritima mot-IED-operationer på brittiska scenen. GO dykshow i mars.

Lt Commander Forster har 12 års tjänst i Royal Navy, inklusive tio år inom clearance-dykargemenskapen, och har betydande operativ erfarenhet, med utplaceringar till Persiska viken och sydvästra Stilla havet.

DTXG opererar i komplexa och riskfyllda undervattensmiljöer, vilket säkerställer säkerheten för marinoperationer, kommersiell sjöfart och kritisk maritim infrastruktur.

Detta föredrag kommer att utforska gruppens huvudansvar, inklusive:

Mine Countermeasures (MCM): Upptäcka, neutralisera och bortskaffa marinminor och oexploderad ammunition (UXO).

Maritime EOD: Reagerar på IED-hot under vatten i hamnar, sjöfartsleder och offshoreinstallationer.

Special Operations Support: Assistera brittiska specialstyrkor (UKSF) i amfibiska och hemliga operationer.

Hotexploatering: Analysera fiendens explosiva anordningar för att förbättra motåtgärdsstrategier.

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a utbildning träning.

The talk also highlights DTXG’s utbildning, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

GO Diving Show

GO Diving Show – det enda konsumentdyket och färdas show i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, lärorikt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, andra TV-presentatör, författare och fleråriga favorit Monty Halls, Dr Timmy Gambin, som kommer att diskutera Maltas rika sjö- och krigstid arv, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser. Andy Torbet kommer att spela huvudscenen igen, samt hålla en presentation om utmaningarna med att fotografera teknisk dykning för TV-program. En lista över alla talare, inklusive tider, finns här..

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element – ​​den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetens tekniska vrakdyk, andningsworkshops och lining-out-övningar, marinbiologiska zon och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartläggning med Nautical Archaeology Society och deras ständigt skördade sällskap. utbud av montrar från turistråd, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus Greatwood och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.

