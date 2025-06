Missar dykare ett trick med våra ynkliga handsignaler?

”Ovanför vattnet, som döv person, ses jag alltid som den som ’inte kan kommunicera’ med andra”, säger toppmodellen, skådespelaren och numera dykaren Nyle DiMarco. Under vattnet är det dock tvärtom – som han förklarar för Steve Weinman kan kunskap om riktigt teckenspråk gynna alla dykare.

”Det var lite konstigt att försöka avlära sig ASL [amerikanskt teckenspråk] för att lära sig dyktecken”, säger Nyle diMarco. ”Det kändes nästan begränsande – att veta att jag fortfarande kunde ha samma mängd fullfjädrade konversationer under vattnet med ASL.”

"Vissa av de vanliga dykskyltarna, även om de är extremt nödvändiga, är inte helt intuitiva och kan misstolkas som något annat."

Nyle diMarco

”Det spännande är dock att Thomas Koch, som jag gick kursen med, nu håller på att utveckla ett helt undervattensspråk. Varför förlita sig på slumpmässiga gester när vi redan har ett komplett visuellt språk som fungerar – vilket är teckenspråk!”

”Om vi ​​standardiserade handsignaler vid dykning med hjälp av teckenspråk skulle dykare inte bara kommunicera bättre under vattnet, de skulle också ha möjlighet att få kontakt med döva i inlandet!”

Nyle DiMarco refererar till sig själv som en del av dövgemenskapen med stort D och identifierar sig med den dövas kultur som är förankrad i hans modersmål, vilket är ASL.

Den 36-årige skådespelaren, modellen och aktivisten uppmärksammades i USA 2015 genom att vinna en realityserie på TV. Amerikas nästa toppmodell.

Han hade frilansat som modell i ungefär ett år vid den tidpunkten, men blev bara den andra mannen och den första döva vinnaren på 22 säsonger av serien. Hans seger ledde till ett heltidskontrakt med en modellagentur i New York.

Året därpå vann han och en professionell partner TV-tävlingen Dancing With The Stars, vilket gör honom till den andra döva personen att vinna den långvariga motsvarigheten till Storbritanniens Strictly Come Dancing.

Modellering, dans, dykning…

Dykning är ett nyare tillskott till Nyles spektrum av prestationer. Hans intresse hade väckts av en lång bekantskap med PADI-kursdirektören Thomas Koch, som också är döv. ”Jag har känt Thomas sedan jag var liten”, säger han. ”I 15 år hade jag velat ta kurser för honom, men jag kunde aldrig hitta tid.”

Nyle tränar i poolen med Thomas Koch (Rosie Moore)

När man tittar på hans CV är det inte så förvånande, men när Nyle väl hittade tid att bli certifierad satsade han verkligen. Han har nu tagit fyra kurser runt Islamorada i Florida Keys med Aqua Hands, PADI-dykcentret som ägs av Thomas och beskrivs som världens enda dövägda dykföretag.

Open Water Diver följdes i snabb följd av Advanced Open Water Diver, Enriched Air och AWARE Coral Reef Conservation-kursen.

”PADI:s kurser gav mig de grundläggande färdigheterna och kunskaperna för att navigera i undervattensvärlden med självförtroende, och Thomas ASL gjorde upplevelsen verkligt exceptionell”, säger Nyle. Dessutom ger hans syn på dykinlärningen oväntade insikter.

”Undervattensvärlden är verkligen dövas värld”, säger han. ”Allt vänder på och ner. Ovanför vattnet, som döv person, ses jag alltid som den som 'inte kan kommunicera' med andra. Men under vattnet? Allt förändras.”

Nyle och Thomas på båten (Rosie Moore)

"När jag tränade i havet lade jag märke till något roligt – hörselinstruktörer kunde inte riktigt lära andra hörande dykare under vattnet. De började dyket, försökte gestikulera/häma instruktioner, men det fungerade sällan."

"Inom några minuter såg deras elever förvirrade ut och alla simmade tillbaka upp till ytan så att instruktören kunde prata."

"Sedan dök de igen – sedan upprepade sig allting. Jag såg dem gå upp och ner igen som en hiss. Deras lärdomar och praktiska erfarenheter avbryts."

”Under tiden, Thomas, världens enda PADI-kursledare för döva, och jag? Vi höll oss under vattnet hela tiden. Ingen dykning. Inga avbrott. Han kunde förklara tekniker, korrigera min form och guida mig genom varje övning, allt på ASL, i realtid, många meter djupt.”

"Det var smidigt och, ärligt talat, undervattnet kändes som vår grej!"

Vad är signalen för sjuksköterskehajen? (Rosie Moore)

Middagsplaner och korallblekning

Detta var inte heller den enda vändningen som Nyle upplevde under vattnet. ”Ett annat roligt scenario: Jag är ofta den som förlitar mig på penna och papper för att kommunicera med hörande människor. Men under vattnet är det plötsligt de hörande som klottrar långsamt på vattentäta anteckningsblock, medan Thomas och jag bara chillar på teckenspråk.”

"Han pekade utan ansträngning ut revlevande djur, förklarade vad vi såg och, ja, vi gjorde till och med upp middagsplaner under vattnet."

Ett ögonblick fastnade verkligen hos Nyle när han och hans instruktör utforskade korallreven. ”Thomas pekade ut flera delar av blekt, benvit korall omgivna av bördiga rev. På ASL förklarade han rakt på sak: 'Den korallen är död, en direkt följd av stigande havstemperatur. Global uppvärmning är verklig, och den är synlig även under vattnet.'”

"Sedan kunde jag ställa fler frågor till honom om det, under vattnet. Och jag kunde inte sluta tänka på de andra hörseldykarna med en hörselinstruktör. Det samtalet skulle inte ha ägt rum."

”Hörande dykare skulle ha varit tvungna att vänta tills de kom upp till ytan, kanske 15, 30 minuter senare, för att fråga: ’Hallå, vad var det där vita vi såg?’ Förutsatt att de ens kom ihåg det. Men eftersom Thomas och jag kunde kommunicera under vattnet lärde jag mig i stunden. Och det fastnade i mig.”

Döv Utopia

Nyle diMarco föddes i Queens, New York, i en familj där inte bara han utan även hans föräldrar och hans två bröder var medfödda döva. När hans föräldrar separerade flyttade hans mamma Donna med sina barn till Maryland.

Där gick Nyle på Maryland School for the Deaf och fortsatte med att ta en matematikexamen vid det specialiserade Gallaudet University i Washington.

År 2013, året han tog examen, medverkade han i en ASL-film som hette I burken, och under de närmaste åren slog det igenom på TV, med en ledande roll i serien Byttes vid födseln och medverka i en komediserie, Besvärliga människor.

Modellstudent

Han har alltid klargjort att han, långt ifrån att anse sig vara funktionsnedsatt på grund av dövhet, ser det som en fördel att vara rustad att kommunicera utan att tala – som till exempel i arbetet med modellering.

Dedikerad till att bredda medvetenheten om dövkultur startade han 2016 Nyle DiMarco Foundation, en välgörenhetsorganisation som ger tillgång till resurser för döva barn och deras familjer.

Fyra år senare startade han sitt eget produktionsbolag, Clerc Studio, vilket gav upphov till Döva U, en Netflix-realityserie som utspelar sig på Gallaudet; en Oscarsnominerad dokumentärkortfilm med titeln Ljud och i år, Döv president nu!, en dokumentär som han var medregisserad och producerad om en studentprotest som utlöstes vid Gallaudet 1988 när en hörande kandidat valdes över döva rivaler. Han har också delat med sig av sin historia i en självbiografi, Döv Utopia.

Galapagos i sikte

Att kunna kommunicera så enkelt med sin dykinstruktör även under vatten hjälpte Nyle att klara de första dykkurserna utan problem, men nu behöver han skaffa sig gedigen undervattenserfarenhet för att få ut det mesta av den drömstarten.

”Det som återstår är att göra 50 dyk för att kunna dyka på Galapagosöarna”, säger han och nämner den destinationen högst upp på sin önskelista, följt av Lofoten i Norge – möten med stora djur är helt klart i sikte. ”Jag reser mycket över hela världen, så jag tror att jag kan smyga iväg för ett dyk eller två!”

Den enda nackdelen han kan se som dykare är att så få andra för närvarande kan teckenspråk: ”De valde att bara kunna begränsade handsignaler som inte är på ASL! Jag kan inte kommunicera med dem där nere.”

”Det är precis vad Thomas försöker göra: att överbrygga klyftan mellan två världar. Havet är fortfarande en av de minst utforskade platserna på jorden och ärligt talat, det är även potentialen hos handsignaler.”

Att övertala döva att börja dyka borde inte vara ett problem; Nyle anser att utmaningen ligger i att ”uppmuntra hörande dykare att inte bara engagera sig i dykning utan att ta kurser med en döv instruktör. Ingen vet bättre hur man använder gester smart under vattnet.”

Ett enkelt utbyte av åsikter om stoppet

”Jag såg Thomas Koch kommunicera med hörande dykare under vattnet utan svårigheter, med hjälp av tydliga och intuitiva gester som gav mening direkt. Jag tror att hörande elever skulle ha det bättre med döva!”

En sista punkt: Jag frågade Nyle om det hade förvånat honom att dykare ofta hänvisar till undervattensvärlden som en bullrig plats. ”Det här är nytt för mig nu – Jag hade ingen aning!” svarar han. ”Nu måste jag ner i det där kaninhålet…”

Aqua Händer grundades 2010 av Thomas Koch, som sedan dess har blivit PADI-ambassadör. PADI-dykcentret i Clearwater, Florida, riktar sig till döva och hörselskadade personer och säger att de genomför alla sina dyklektioner och resor med hjälp av ASL för att säkerställa tillgänglighet för både hörande och döva personer.

