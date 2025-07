Sydneys skeppsvrak står i centrum

Teknisk dykare Samir Alhafith är grundare och teamledare för Sydney-projektet, en sammanslutning av tekniska dykare som är involverade i att forska om och upptäcka viktiga historiska vrak på djupare och mer utmanande platser, och han kommer att diskutera några skeppsvrak från Sydney när han beger sig till Tech Stage på GO Diving Show ANZ i september.

Sydneyprojektets Det pågående uppdraget är att upptäcka och dokumentera de historiskt betydelsefulla vrak som ligger i australiska vatten och på platser utomlands.

Teamet har nyligen arbetat på djupare platser i lokala vatten, med målet att 3D-kartlägga nuvarande och nya vrak, och att bevara dessa historiska platser för framtida dykare.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

