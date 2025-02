Steve Backshall headlines the Main Stage

Multi-award-winning TV presenter Steve Backshall – headline speaker at the GO dykshow in March – will be turning his attentions to two diver-favourites, whales and sharks.

Steve är en actionhjälte och har utforskat några av de mest avlägsna platserna på planeten. Detta, tillsammans med hans oöverträffade kunskap om vilda djur och naturen, gör honom till en fascinerande gästföreläsare.

Som en av de mest hektiska programledarna på tv, kanske mest känd för sina fenomenalt framgångsrika Deadly series, Steve will be appearing on the Main Stage in Sydney alongside the likes of diving luminaries Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson and Maria Bollerup.

Steve reste nyligen över Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen och filmade Whale för Sky TV, ett banbrytande program som spårar vår mest ikoniska, ännu hotade, art. Han har också filmat Expedition och Haj för Sky TV och dök upp i Vår föränderliga planet för Storbritanniens BBC One – en ambitiös sjuårig serie som dokumenterar sex av planetens mest hotade ekosystemen.

Innan detta, för Jaguans förlorade landr, han gjorde den första bestigningen av berget Upuigma i Venezuela, sov på den vertikala klippan och hittade okända arter av djur på toppen. Han abseilade också till botten av Kaiteurfallen i Guyana till det genomblöta underlandet nedanför.

In Vulkanens förlorade land, Steve var den första utomstående som gick in på vulkanberget Bosavi – där teamet upptäckte så många som 40 nya arter, inklusive den största råttan i världen! Steve deltog också i en brutal grottexpedition som öppnade en ny passage i Mageni Cave i New Britain.

Andra serier inkluderar Expedition Ackka, där han nästan svaldes av knölvalar och sopades in i tarmen på en glaciär, och Giftjägaren, där han fick utstå sticken av hundratals kulmyror (världens mest smärtsamma stickande ryggradslösa djur) i en initieringsceremoni.

Andra filmer han har gjort är bl.a Vildmarken St Kilda, Extrema Storbritannien – grottor, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live och Undiscovered Worlds med Steve Backshall.

En produktiv författare, Steves senaste bok, DJUPBLÅ, är en blandning av memoarer, färdas, and marine and environmental science that takes us on a tour of the many worlds of aquatic life: from underwater deserts and rainforests to the evolution of ocean heroes like the sea turtle and the great white shark, to the rapidly declining state of white polar seas and coral reefs. Steve will be signing copies of Deep Blue immediately after his talks both days.

Som om det inte vore nog, 2023 visade Steve enorm motståndskraft, beslutsamhet, drivkraft och ambition att slå ett nytt världsrekord – för den snabbaste tiden att paddla längs Themsen i Storbritannien.

Steves föredrag på Stora scenen kommer att vara:

Att lära sig tala "val"

Vi går in i en gyllene era av att förstå valens värld och en nära framtid när vi inte bara kan förstå valar, utan till och med prata tillbaka...

Hajar – äldre än träd

Möten från näsa mot näsa med allt från små tofsade wobbegongs till stora vita, tigrar, tjurar och stora hammarhuvuden.

GO Diving Show

GO Diving Show – det enda konsumentdyket och färdas show i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, lärorikt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, andra TV-presentatör, författare och fleråriga favorit Monty Halls, Dr Timmy Gambin, som kommer att diskutera Maltas rika sjö- och krigstid arv, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser. Andy Torbet kommer att spela huvudscenen igen, samt hålla en presentation om utmaningarna med att fotografera teknisk dykning för TV-program. En lista över alla talare, inklusive tider, finns här..

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element – ​​den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetens tekniska vrakdyk, andningsworkshops och lining-out-övningar, marinbiologiska zon och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartläggning med Nautical Archaeology Society och deras ständigt skördade sällskap. utbud av montrar från turistråd, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning with Marcus Greatwood and the NoTanx team in London in late-February. Then five selected finalists will compete at the GO Diving Show over the March weekend, including static apnea sessions in the pool, to find the overall winner, who will get a week-long trip to Marsa Shagra Eco-Village, courtest of Oonasdivers.

