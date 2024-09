Steve Backshall fokuserar på hajar och valar

Flerfaldigt prisbelönt TV-presentatör Steve Backshall – huvudtalare vid invigningen GO Diving Show ANZ evenemanget den 28-29 september – kommer att rikta uppmärksamheten mot två dykarfavoriter, valar och hajar.

Steve är en actionhjälte och har utforskat några av de mest avlägsna platserna på planeten. Detta, tillsammans med hans oöverträffade kunskap om vilda djur och naturen, gör honom till en fascinerande gästföreläsare.

Som en av de mest hektiska programledarna på tv, kanske mest känd för sina fenomenalt framgångsrika Deadly serien kommer Steve att dyka upp på Main Stage i Sydney tillsammans med dykare som Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson och Pete Mesley.

Steve reste nyligen över Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen och filmade Whale för Sky TV, ett banbrytande program som spårar vår mest ikoniska, ännu hotade, art. Han har också filmat Expedition och Haj för Sky TV och dök upp i Vår föränderliga planet för Storbritanniens BBC One – en ambitiös sjuårig serie som dokumenterar sex av planetens mest hotade ekosystemen.

Shark with Steve Backshall är en avslöjande serie som hyllar hajarnas under och skingra myten om hajar som bara kallblodiga mördare. Fotokredit: Sky UK Limited_True to Nature

Innan detta, för Jaguans förlorade landr, han gjorde den första bestigningen av berget Upuigma i Venezuela, sov på den vertikala klippan och hittade okända arter av djur på toppen. Han abseilade också till botten av Kaiteurfallen i Guyana till det genomblöta underlandet nedanför.

In Vulkanens förlorade land, Steve var den första utomstående som gick in på vulkanberget Bosavi – där teamet upptäckte så många som 40 nya arter, inklusive den största råttan i världen! Steve deltog också i en brutal grottexpedition som öppnade en ny passage i Mageni Cave i New Britain.

Andra serier inkluderar Expedition Ackka, där han nästan svaldes av knölvalar och sopades in i tarmen på en glaciär, och Giftjägaren, där han fick utstå sticken av hundratals kulmyror (världens mest smärtsamma stickande ryggradslösa djur) i en initieringsceremoni.

Andra filmer han har gjort är bl.a Vildmarken St Kilda, Extrema Storbritannien – grottor, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live och Undiscovered Worlds med Steve Backshall.

En produktiv författare, Steves senaste bok, DJUPBLÅ, är en blandning av memoarer, resor och marin- och miljövetenskap som tar oss med på en rundtur i vattenlivets många världar: från undervattensöknar och regnskogar till utvecklingen av havshjältar som havssköldpaddan och vithajen, till det snabbt sjunkande tillståndet för vita polarhav och korallrev.

Som om det inte vore nog, 2023 visade Steve enorm motståndskraft, beslutsamhet, drivkraft och ambition att slå ett nytt världsrekord – för den snabbaste tiden att paddla längs Themsen i Storbritannien.

Steves föredrag på Stora scenen kommer att vara:

Att lära sig tala "val"

Vi går in i en gyllene era av att förstå valens värld och en nära framtid när vi inte bara kan förstå valar, utan till och med prata tillbaka...

Hajar – äldre än träd

Möten från näsa mot näsa med allt från små tofsade wobbegongs till stora vita, tigrar, tjurar och stora hammarhuvuden.

Steve Backshall fokuserar på hajar och valar 3

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Scenen, Australia/New Zealand Scenen, Inspiration Scenen och Tech Scenen – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, såväl som en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, trydives , en demonstrationspool, sjöjungfrur och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.