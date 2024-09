Den glassidiga demopoolen vid GO Diving Show ANZ – denna helg (28-29 september) på Sydney Showground – är hem för ett rikt urval av demonstrationer, inklusive fridykning, skillnaderna i dykutrustning mellan encylindrar och CCR, sidomonterad dykning, QYSEA undervattensdrönare och till och med sjöjungfrur!

Sidemount, CCR, UW drönare - och sjöjungfrur! 2

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage och Tech Stage – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.