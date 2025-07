Sheree Marris tar med sig bläckfisk till huvudscenen

Marinbiologen, den prisbelönta författaren och dokumentärfilmaren Sheree Marris kommer att stå på huvudscenen under september månads GO Diving Show ANZ i Sydney, och hon kommer att prata om de udda, upprörande och otroliga liven hos bläckfisk.

Om Sheree fick vilja igenom skulle hon byta ut lungor mot gälar och ben mot en glittrig sjöjungfrusvans – men eftersom evolutionen hade andra planer tillbringar hon sina dagar med att blåsa bubblor och göra vågor inom marin bevarande. Hon är känd för att skapa djärva, innovativa projekt som överbryggar klyftan mellan vetenskap och allmänhet – tänk internationella utställningar, IMAX-filmer och rubrikfångande kampanjer.

Hennes publikationer inkluderar KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, ett fräckt dyk ner i fortplantningens undervattensvärld, och hennes senaste bok Octopuses: Underwater Wonders. Med en fallenhet för att förvandla komplex vetenskap till fängslande berättelser är Sheree också en regelbunden mediekommentator, adjungerad vid James Cook University, och har uppmärksammats med flera utmärkelser som Årets Unga Australienare, Centenary Medal och Committee for Melbourne Achiever Award. Förvänta dig passion, målmedvetenhet och en skvätt fräckhet.

Sheree Marris tar med sig bläckfisk till huvudscen 2

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Skaffa dina biljetter nu!

Biljetter till GO Diving Show ANZ finns till salu nu, och du kan dra nytta av 2-för-1-erbjudande fram till 9 september – du och din kompis/vän/partner/make/maka kan besöka oss för endast $12, och barn upp till 16 år går in gratis, vilket gör det till en perfekt familjedag. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportalternativ, så skriv in datumen i din kalender nu och förbered dig på en episk helg som firar alla former av dykning.