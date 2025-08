Hajskydd med Taylor Ladd-Hudson

Hajbevararen och miljöaktivisten Taylor Ladd-Hudson kommer att uppträda på huvudscenen i Sydneys GO Diving Show ANZ i september diskuterade vi hajarnas betydelse, deras hot och hur man kan samexistera tillsammans med dem.

Taylor, en 16-åring från Sunshine Coast, är fridykare, snorklare, sportdykare, patrullmedlem för Noosa Surf Life-saving Club och lokal surfare. Hon tillbringar nästan all sin fritid i havet och arbetar tillsammans med organisationer som Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, olika lokala djurräddningsgrupper och samarbetar för närvarande med den australiska ikonen Valerie Taylor för att skapa marina skyddade områden längs östkusten.

Efter att ha lärt sig om de hot som hajar står inför blev hon passionerad för att skydda dem och främja samexistens mellan människor och marint liv. Hon föreläser regelbundet för skolor och konsulterar lokala råd och delstatsministrar, där hon erbjuder alternativ till QLD:s och NSW:s hajkontrollprogram.

Bara under 2024 talade Taylor med över 3,000 50 elever på över XNUMX skolor och hjälpte unga människor att förstå den viktiga roll som hajar spelar i friska havekosystem.

Genom sin sociala medieplattform @taylor_x_ocean har hon nått över 35 miljoner människor och utbildat och inspirerat en ny generation att respektera, skydda och samexistera med hajar.

GO Diving Show äger rum på Sydney Showground den 6-7 september.

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

