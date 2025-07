Dykning: Industrin om 20 miljarder dollar

at

at 10: 35 am

Omfattningen av intäkterna från fritidsdykning har kvantifierats för första gången i en internationell studie – och den maximala siffran på mer än 20 miljarder USD (cirka 15 miljarder pund) sägs av författarna ge ett betydande ekonomiskt incitament för marint bevarande.

Studien har också avslöjat hur mycket dykning nu sker inom marina skyddade områden (MPA) – och hur många dykare som är infödda i de länder där de arbetar.

Dykning bidrar med mellan 8.5 och 20.4 miljarder dollar till den globala ekonomin varje år, säger marinbiologen Octavio Aburto-Oropeza från University of California San Diegos Scripps Institution of Oceanography, som är medförfattare till studien. Syftet beräknas ge upp till 124,000 170 jobb i XNUMX länder.

Den nya studien, som sägs ge den första heltäckande uppskattningen av dykindustrins globala ekonomiska påverkan, är en del av Atlas Aquatica, en FN:s havdecennium projekt lett av Aburto-Oropeza. Resultaten kommer, hoppas han, att bidra till att organisera sektorn för att ge den en större politisk röst för naturvård.

Även om havsbaserad turism redan är erkänd som en ekonomisk kraft, har det specifika bidraget från dykning inte tidigare utforskats på global skala, säger författarna. Denna utelämnande gjorde det svårt för förespråkare för havsbevarande att nämna dykningens ekonomiska fördelar.

”Man kan segla eller surfa ovanför ett dött hav, men dykare märker om det inte finns några fiskar – det är egentligen en aktivitet som är beroende av systemets hälsa”, påpekar studiens medförfattare Fabio Favorito, koordinator för Atlas Aquatica och postdoktoral forskare vid Scripps. ”Det är positivt för bevarandet, eftersom det gör dykare till allierade.”

Dykning i marina skyddade områden

Ökat havsskydd kan öka dykintäkterna genom att locka fler dykare som är villiga att betala högre priser för att möta det mer mångsidiga och talrika havsliv som bevarandeåtgärder erbjuder, vilket tidigare forskning har visat. Dykares preferens för marina skyddsområden stöds också av data som visar att cirka 70 % av alla havsdyk sker inom dessa områden.

År 2021 publicerade Aburto-Oropeza och kollegor en studie som fann att dykturism i Mexiko genererade 725 miljoner dollar årligen – nästan lika mycket som landets hela fiskeindustri.

Forskarna utvidgade idén till att utforska intäkter på global nivå och sammanställde för den nya studien en lista med mer än 11,500 170 dykoperatörer i XNUMX länder. De använde data från Google Maps och dykutbildningsbyrån PADI och validerade databasen med lokala experter. nätet Undersökningen samlade sedan in svar från 425 företag i 81 länder.

Andrés Cisneros-Montemayor vid Simon Fraser University i Kanada ledde den ekonomiska analysen och använde dessa svar för att beräkna de pengar som spenderas direkt på dykaktiviteter såväl som indirekta utgifter såsom hotell, mat och transport av 9–14 miljoner fritidsdykare världen över årligen.

Statistisk modellering användes för att extrapolera den globala ekonomiska effekten. Detta visade att direkta utgifter för dykaktiviteter genererar mellan 900 miljoner och 3.2 miljarder dollar årligen, varav siffran 20.4 miljarder dollar inkluderar indirekta utgifter.

Studien visade också att 80 % av de anställda inom dykbranschen är lokala eller nationella invånare, och att dykoperatörer har djupa farhågor om miljöförstöring. De flesta av dem rapporterade negativa förändringar på de dykplatser de besökt under det senaste decenniet.

Naturliga allierade

”Till skillnad från massturism som kan skada lokalsamhällen och marina miljöer, kan dykturism, när den hanteras väl, vara ekonomiskt lönsam, socialt rättvis och miljömässigt hållbar”, säger Anna Schuhbauer, huvudförfattare till studien och fiskeriforskare vid University of British Columbia.

"Med ett starkt intresse av friska ekosystem och ett rikt marint liv är dykare naturliga allierade i bevarandeinsatser."

Forskarna rekommenderar nu standardisering av övervakningssystem inom hela branschen, formellt inkludering av dykoperatörer i beslut om marin förvaltning och erkännande av ekoturism som en central del av hållbara havsbaserade eller "blå" ekonomier.

De stöder också dykoperatörernas ansträngningar att organisera sig i kooperativ med en enad politisk röst genom Atlas Aquatica-initiativet, som redan stöder pilotprojekt i Mexiko och Italien.

Forskare från James Cook University (Australien), Marisol Plascencia de La Cruz i Centro (Mexiko), National Geographic Society, North-West University (Sydafrika), Ørsted (Danmark), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Sydafrika) och University of Washington deltog också i studera, som just har publicerats i tidskriften Cell Reports Hållbarhet.

