Scuba Diver nummer 93 ute nu!

Nyhetsomgång

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level nätet dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Network-teamet diskuterar ämnet simmars öra och dykning med herpes.

Maldiverna, del två

Stuart Philpott fortsätter sina ö-hoppande bedrifter runt Maldiverna, den här gången stannar han till vid "dykarön" Vilamendhoo.

Frågor och svar med Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografi, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Scuba Diver Australien och Nya Zeelands redaktör Adrian Stacey upptäcker att ön Espiritu Santo har mycket mer att erbjuda dykbröderskapet än det världsberömda vraket av SS-presidenten Coolidge.

skottland

Ross McLaren tog oavsiktligt ett fotografi som fångar marint liv som interagerar med konstgjorda skräp, och det satte honom på en väg som ledde till att han tittade på miljön kring sina marina livsämnen i ett annat ljus.

Senaps mästarklass

Alex Mustard ger några salvia råd för dem som vill skriva in sina bilder

in fotografi tävlingar.

Divers Alert Network

Tim Blömeke presenterar den första av en serie i tre delar om koldioxid, en vanlig bidragsgivare till dyknödsituationer.

Indonesien

Ett möte ansikte mot ansikte med en Komodo-drake är utan tvekan en bucketlist-upplevelse, men det är långt ifrån det enda som lockar dykare till denna region i södra centrala Indonesien, som Walt Stearns förklarar.

England

Leigh Bishop återvänder till ett litet och okänt vrak som, även om det inte är känt i sin egen rätt, fortfarande är betydelsefullt i sjöfartshistorien.

VAD NYTT

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ torrdräkt.

Testa Extra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ dykdator, which boasts numerous innovative elements.

Kammardagböcker

Den sista Chamber Diaries-delen från Midlands Diving Chamber.