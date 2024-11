Scuba Diver nummer 91 ute nu!

Klicka här för Scuba Diver nummer 91

Det finns nu en liten månadsavgift för att läsa det senaste digital Dykare magasinet, men vi har en gratis 30-dagars provperiod för registrering senast digital fråga.

Alternativt kan du läsa digital tidningar från fråga 90 och tidigare gratis bara genom att besöka webbplats.

Eller gå till en dykbutik och hämta en skriv ut kopiera gratis.

Nyhetsomgång

All Star Liveaboards kör Tech Week i Egypten, tragisk dykardöd på Malta, BSAC lanserar Adventure Diver, Dorset-vraket identifierat och massor av priser från Bite-Back.

DAN Europe Medical Q&A

Experterna från Divers Alert Network tittar på frågorna om öronvärk och dykning.

London

Gibraltar är en liten bit av Blighty som ligger vid porten till Medelhavet från Atlanten, och Mark Evans tror att det mycket väl kan representera den ultimata långhelgsdestinationen för britter.

Vi fortsätter vår chatt med Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, NASA-utbildad NEEMO Aquanaut och Director of Scientific Research på DEEP, om vad som driver hennes fortsatta intresse för vår blå planet och vad framtiden har för livet under vattnet.

Filippinerna

Adrian Stacey tar en närmare titt på en sann framgångssaga för marin bevarande i Filippinerna.

Grenada

Särskild 16-sidig guide till öarna Grenada, Carriacou och Petit Martinique, som visar upp den rika mångfalden av dykmöjligheter som finns i överflöd, inklusive en veritabel flotta av skeppsvrak.

Senaps mästarklass

Alex Mustard fokuserar sin uppmärksamhet på korallrev.

Frågor och svar: Dawn Kernagis, del ett

Vi pratar med Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, en NASA-utbildad NEEMO Aquanaut, Fellow i The Explorers Club och Director of Scientific Research på DEEP, om hur hon började med dykning, vad som driver hennes fortsatta intresse för vår blå planeten och vad framtiden har för undervattensliv.

Kuba, del två

Stuart Philpott avslutar sin "ambitiösa" 14-dagars dyktur till Kuba som reser 1,000 XNUMX km på väg – med några interna flygningar inlagda för gott.

Alex Mustard ser på split-level fotografi tekniker.

Vanuatu, del ett

Adrian Stacey kickstartar en serie inslag med fokus på Stillahavsparadiset Palau, med början i huvudstaden Port Vila.

Cornwall

Placerad på den extrema sydvästra spetsen av Storbritannien, placerar Cornwalls klyfta av Atlanten den vid mötespunkten för tre havsströmmar. Den resulterande kombinationen av tidvatten och olika temperaturer ger de perfekta förutsättningarna för en stor mångfald av liv att frodas, som Lewis Michael Jefferies förklarar.

Divers Alert Network

Audrey Cudel tittar på faktorer som får dykare att våga sig utanför sina gränser.

TEKNIK: Bikini Atoll, del två

Don Silcock fortsätter sin rundtur i vrakdykningens Mecka.

VAD NYTT

Vi presenterar den senaste dykutrustningstillverkaren DynamicNord. Detta Tyskland-baserade varumärke har slagit ut på den brittiska marknaden med ett komplett utbud av utrustning, inklusive BCD och vingar, fenor, masker, tillsynsmyndigheter, dykdatorer och mycket mer.

Testa Extra

PT Hirschfield betygsätter och recenserar den innovativa Backscatter Hybrid (HF-1) stroben.

Kammardagböcker

Ny skyltning vid Stoney Cove, och möjliga förändringar av antalet kammare i Storbritannien.