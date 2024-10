Scuba Diver nummer 90 ute nu!

Klicka här för Scuba Diver nummer 90

Det finns nu en liten månadsavgift för att läsa det senaste digital Dykare magasinet, men vi har en gratis 30-dagars provperiod för registrering senast digital fråga.

Alternativt kan du läsa digital tidningar från fråga 89 och tidigare gratis bara genom att besöka webbplats.

Eller gå till en dykbutik och hämta en skriv ut kopiera gratis.

Nyhetsomgång

Daniel Craig donerar motorcyklar till RNLI-insamling, webbplatsen Scuba Diver Magazine flyttar till Divernet, nya konstgjorda rev för Thailand och Irland, och en Jason deCaires Taylor-skulptur lagts till River Stour i Kent.

DAN Europe Medical Q&A

Teamet för Divers Alert Network diskuterar ämnet barn och dykning.

Malta

Den maltesiska skärgården kanske bara är en liten prick mitt i Medelhavet, men öarna har en uppsjö av vrak som bara väntar på att bli upptäckta. Mark Evans och familjen utforskade några av de mest populära platserna.

Indonesien

Att glida när andra gungar – med katamaranen Solitude Adventurer blir en resa genom Bandas höga hav en promenad i parken, även med vind och vågor. Liveband ingår. Daniel Brinckmann hade roligt ombord.

Apeks marinutrustning

Apeks har blivit ett kraftpaket inom dykningsvärlden, speciellt när det kommer till världsklass, och 2024 firar den att de fyller 50 år.

Grenada

Särskild 16-sidig guide till öarna Grenada, Carriacou och Petit Martinique, som visar upp den rika mångfalden av dykmöjligheter som finns i överflöd, inklusive en veritabel flotta av skeppsvrak.

Senaps mästarklass

Alex Mustard fokuserar sin uppmärksamhet på korallrev.

Frågor och svar: Dawn Kernagis, del ett

Vi pratar med Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, en NASA-utbildad NEEMO Aquanaut, Fellow i The Explorers Club och Director of Scientific Research på DEEP, om hur hon började med dykning, vad som driver hennes fortsatta intresse för vår blå planeten och vad framtiden har för undervattensliv.

TEKNIK: Bikini Atoll, del ett

Don Silcock börjar sin efterlängtade odyssé för att utforska de mytomspunna skeppsvraken – som hangarfartyget Saratoga – som kan hittas tynade på botten av den avlägsna Bikini-atollen.

VAD NYTT

Garmin Fenix ​​8 smartwatch inkluderar nu en rekreationsdykfunktion bland dess många sportaktiviteter, som erbjuder luft/nitrox, full deco, kompass, etc.

Testa Extra

Redaktionschef Mark Evans betygsätter och recenserar Seac Smart BCD, en traditionell enhet i jackastil med några nya funktioner.

Kammardagböcker

Frågor från senaste besökare till Midlands Diving Chamber.