Ryan Chen: Att göra lätt att dyka med ett funktionshinder

Ryan Chen, född och uppvuxen i Los Angeles, växte upp med att kombinera sin utbildning med fysisk aktivitet, oavsett om det är vintersport eller kampsport. kendo – den som använder bambusvärd och skyddande rustningar. Svartbältet tävlade på nationell nivå i USA och i Japan.

He met his future business partner Kent Yoshimura at University of kalifornien San Diego when he was 19 in 2009, and they became firm friends. That was also the year Chen sustained a devastating spinal-cord injury in a snowboarding incident, leaving him paralysed from the waist down.

Han tog examen i både ekonomi och kemi men han kunde inte överge sin vana aktiva livsstil och vände sig till parasporter. Han tränade i rullstolsracing och blev en del av USA:s paralympiska lag, medan Yoshimura blev en del av Japans olympiska judolag.

Sedan, 2013, upptäckte de två vännerna dykning. "Jag insåg att jag bara hade ett liv att leva och trots min förlamning fanns det fortfarande en stor värld att utforska", säger han. ”Jag har alltid haft en känsla av äventyr, och dykning erbjöd mig ett unikt sätt att resa, upptäcka och uppleva naturen i dess renaste form.

"Kent och jag blev certifierade tillsammans. Jag hade sett en Groupon-rabatt, och Kent var min bästa vän som alltid sa ja till allt. Inom två veckor var vi certifierade PADI-dykare!”

Vilket går bra. Vännernas certifieringar intjänades den april på LA:s Venice Beach, och Advanced Diver-certifiering följde snabbt.

Chen (höger) och Yoshimura kopplar av på däck

This was before PADI had formalised the adaptive diver utbildning it offers today, though what adaptations were available at the time seem to have been more than adequate for Chen’s needs. “I think I was both excited and nervous the first time but, once we were in the water and had done all the utbildning, I felt very comfortable.

"Den coolaste känslan i världen är att ta det första andetag under vatten. Du känner att du har en superkraft. Det var bättre än jag förväntade mig. Dessutom lider jag av extrem nervsmärta från min förlamning, och att vara under vatten och andas är nästan meditativt – de gånger jag dyker känner jag mig viktlös och har ingen smärta.”

Säker i vattnet

When asked about the most difficult aspects to master, Chen says: “Taking your mask off under water and clearing it. I think after about 10 dives I started to feel confident in the water.” The instructors he describes as having been “super-empathetic. I think in general scuba instructors have to älskar vad de gör."

Chen håller på att glida ut i havet

The first open-water dive had been at Catalina Island in southern kalifornien: “Beautiful kelp forests, and that set us up – between Kent and I we’ve gotten to dive in many places around the world, from New Zealand to Japan to Thailand to the Caribbean.”

Favoritplatser hittills har varit Hawaii och Nya Zeeland och cenotes i Mexiko, medan Tahiti och Indonesien finns på bucket-listan. Ingenstans är förbjudet, och kompisarna försöker dyka som en del av sina frekventa affärsresor "och klämma in dykning varhelst vi kan!"

Under dessa resor verkar de enligt Chens berättelse ha vandrat över en regnbågsstig och rapporterat att inga hinder har stött på vid dykplatserna så länge som sund framåtplanering tillämpas, med möda för att undersöka och kontakta den mest lämpliga dykbutiken för varje område. De har alltid fått känna sig välkomna och rapportera inga negativa upplevelser.

Det var strax efter att ha blivit dykare som Chen och Yoshimura kom med en koffeinspetsad produkt av grönt te-typ som heter NeuroGum, följt av NeuroMints. "Välmående"-konfektyren gav, ansåg de, ett hälsosamt sätt att upprätthålla energinivåerna.

Produkterna var crowdfunded, poängsatta på Shark Tank (USA:s Draknäste) och började attrahera större investerare. Idag finns de i cirka 12,000 XNUMX butiker samt tillgängliga nätet.

Ryan Chen

Chen är företagets CFO till Yoshimuras VD, och han har också blivit en ivrig investerare, ofta inom livsmedelsprodukter. Han utsågs till eliten forbes 30 Under 30-listan 2019.

Scuba terapi

Det som har förvånat Chen med dykning är hur terapeutiskt det är. "Vi dykte i Nya Zeeland som en del av vårt PADI-partnerskap och vi såg ett fantastiskt djurliv. Det var då dykmästaren, Caroline, sa: 'Havet har inga staket' och jag tyckte det var riktigt coolt. Du får verkligen se vilda djur i dess verkliga livsmiljö. Inte i ett akvarium eller i en djurpark utan deras riktiga hem.”

Sådana erfarenheter har fostrat Chens intresse för miljön. "Mitt intresse för bevarande växte avsevärt under min resa som medgrundare av Neuro. Att arbeta nära leverantörskedjor gav mig en förstahandsinsikt om miljöpåverkan från produktion och avfall. Denna förståelse fördjupade min medvetenhet om det akuta behovet av hållbarhet.

Chen under vatten

"Jag har insett att vi befinner oss i en kritisk tidpunkt för mänskligheten – en där vi måste vidta beslutsamma åtgärder för att minska avfallet, skydda ekosystemen och skapa en mer hållbar framtid för alla och allt på denna planet."

Dessa farhågor ledde till dagens relation med välgörenhetsorganisationen PADI AWARE. ”Det har varit det absolut bästa partnerskapet! Vi kom på idén med Neuro-funktionellt tuggummi och mint när vi dykte tillbaka 2013. Snabba framåt för att ha detta partnerskap, och att donera till havsskydd har varit en dröm som gått i uppfyllelse.”

Länken innebär att 20 % av intäkterna från försäljningen av burkar med havstema i begränsad upplaga och sammärkta Neuro-burkar går till PADI Aware Foundation.

Vad tycker Ryan Chen mest om med dykning nu? "Jag tror att jag är i nuet. Vi lever i en värld med högt tempo, med så många distraktioner med teknik. Dykning låter dig fokusera på nuet och uppskatta moder natur.

Ytintervall

"Scubadykning har varit transformerande för mig, både känslomässigt och socialt, särskilt efter min ryggmärgsskada. Det blev ett kraftfullt verktyg för helande, som gjorde att jag kunde återknyta kontakten med en känsla av äventyr och utforska världen på ett nytt sätt.

"Det som gör det ännu mer speciellt är att dela upplevelsen med min bästa vän och presentera den för andra. Jag har hjälpt till att certifiera många människor, inklusive min flickvän och nära vänner, och skapa oförglömliga minnen tillsammans.

"Scubadykning har också varit en inspirationskälla - det spelade en avgörande roll för att sätta igång idén till NeuroGum. Det är mer än bara en rekreationsaktivitet; det är en hörnsten i min personliga och professionella resa.”

Young Jätten

För PADI:s Adaptive Scuba Week (nedan) utbildning agency’s members and AmbassaDivers have been asked to make the effort to nominate others they would like to see take up diving. “I’m referring the members of the band Young the Giant to get their PADI Scuba Diving certification,” says Chen.

Young The Giant – nya rekryter till scuba?

Smakämnen kalifornien alternative rock band are celebrating 20 years in the business and he has been following them since 2011. There is an unusual photograph of him crowdsurfing in his wheelchair as they play at a rock festival.

"Vi har precis släppt vår specialutgåva Neuro tenn med dem, som firar deras andra album Mind Över Matter [från 2013]. Albumet handlar om mental hälsa och att övervinna hinder – vilket är precis vad dykning hjälpte mig att göra.

"Jag vill att de ska uppleva klarheten och lugnet du upplever under vattnet från första hand, eftersom jag vet att sporten dykning kommer att inspirera dem på samma sätt som deras musik har inspirerat mig."

"Scubadykning erbjuder en känsla av tyngdlöshet som är en av de upplevelser som ligger närmast känslan av att vara i yttre rymden. När du är under vatten stöder flytkraften som skapas av vattnet din kropp, vilket gör att du känner att du flyter utan ansträngning.

”Jag tror och hoppas att adaptiv dykning blir mer och mer tillgänglig för fler. Jag hoppas att det finns fler bidrag där ute för att få fler människor i vattnet.”

