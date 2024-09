Dykning på avstånd, liveaboard-säkerhet – och Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Vrakdykaren och undervattensfotografen Pete Mesley kommer att hålla två föredrag som inte går att missa på Main Stage på Sydney-baserade GO Diving Show ANZ i slutet av månaden.

Petes passion för dykning började i det kalla engelska vattnet för över 33 år sedan. Det var här hans "Lust for Rust" skapades och sedan dess har han ägnat sig åt att forska, hitta, dyka och fotografera vrak.

Med över 7,000 29 timmars erfarenhet i vattnet som sträcker sig över 1991 olika länder, har Pete varit heltid i dykbranschen sedan XNUMX. Förutom att vara PADI-kursledare är Pete en teknisk dykning instruktör Tränare. Pete är särskilt en av de mest erfarna tekniska dykare och instruktörer på södra halvklotet.

Pete är mycket framgångsrik dykresor business Lust4Rust och Shock&Awe Big Animal Diving Excursions fokuserar på att ta erfarna dykare till specialiserade dykplatser över hela världen. Platser som Truk Lagoon, Salomonöarna, Bikini-atollen, de stora sjöarna, Sri Lanka, Palau, södra Stilla havet och NZ.

Hans erfarenhet expanderar även till filmen och den vetenskapliga industrin. Pete har också förtjänat sig själv gemenskap i den eftertraktade Explorers Club.

En välpublicerad och mycket skicklig undervattensfotograf, Pete har en aptit på att hitta nya platser, nya vrak och äventyr och dokumentera dem. Hans senaste projekt är 3D-modellering av alla vraken av Truk Lagoon i Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Han är över halvvägs med att kartlägga den största samlingen av vrak i världen.

www.lust4rust.co

Petes föredrag på Stora scenen kommer att vara:

Fjärrlägesdykning och Liveaboard-säkerhet – viktiga saker att veta!

Det har skett ett stort antal dyk liveaboard sänkningar under det senaste decenniet. För många! Några dödliga. Varför är det så? Vi tittar på vilka frågor du ska ställa till operatörerna för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om du ska riskera ditt liv med dem eller inte. Vi tittar på möjliga "röda flaggor" i vad vi ska leta efter. Jag kommer också att ge dig några tips om hur du bäst förbereder dig för resor på avstånd, livsuppehållande utrustning och korrekta förberedelser så att du inte blir överraskad. Efter att personligen ha sett en sådan förlisning kommer jag att berätta hur jag klarade en sådan händelse.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Med hjälp av fotogrammetritekniker har vi bestämt oss för att slutföra en fullständig och omfattande 3D-modelleringsbaslinje för alla de dykbara vraken i Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Att få denna viktiga baslinje kommer att bidra till att säkra Truks framtid, och futurisera områdets rika historia även långt efter att alla vrak har sönderfallit. Detta är bara fas 1 av projektet. När alla vrak är modellerade är planen att bygga om dem vart femte år. Detta kommer förhoppningsvis att ge oss mer insikt om hur snabbt vrakens nedbrytning sker. Vi kommer att diskutera framtida faser för att förhoppningsvis hjälpa till att växa turismen i Chuuk för framtiden.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Scenen, Australia/New Zealand Scenen, Inspiration Scenen och Tech Scenen – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, såväl som en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, trydives , en demonstrationspool, sjöjungfrur och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.