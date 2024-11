Paralympian ökar medvetenheten om hot mot korallrev

Det är lätt för Storbritannien att glömma korallreven, men ny forskning beställd av varumärket SHEBA har visat att 75 % av brittiska vuxna är oroade över tillståndet för världens korallrev, men nästan hälften (48 %) säger att de gör det Jag vet inte mycket eller något alls om den roll som korallrev faktiskt spelar för att stödja marin hälsa.

Ytterligare 72 % citerade klimatförändringar som det största upplevda hotet mot korallreven, med nästan en femtedel (18 %) som tror att det inte finns något hopp att rädda dem, och en fjärdedel är osäker. I en ny video väcker havsförespråkaren och paralympiska simmaren Ellie Simmonds rörelsen i programmet Sheba Hope Grows till liv genom övertygande berättelser, uppmanar och inspirerar Storbritannien och utanför Storbritannien att samla medvetenhet och vidta åtgärder för att bevara och återställa skönheten i våra hav.



Ellie sa: "Även om världens rev känns så långt borta från Storbritannien, påverkar klimatförändringarnas effekter hela vår planet, oavsett om det är genom förändrade vädermönster eller förlusten av korallrev, måste vi göra mer för att ge naturen en chans att anpassa sig och motstå dessa. förändringar.”

Ellie Simmonds med en av Reef Stars

Med världens korallrev i riskzonen har havsförespråkaren Simmonds återigen gått samman med varumärket SHEBA för att visa att det fortfarande finns hopp för Stora barriärrevet, och programmet Sheba Hope Grows visar värdet som restaurering spelar för att återuppbygga skadade rev inom Australiens mest kända rev.



Stora barriärrevet är bara en av platserna där programmet slår igenom. Tillsammans med sina partners finns det nu 65 restaureringsplatser i 12 länder, världens största korallrestaureringsprogram.



Ellie sa: "Att bevara våra hav är något jag alltid har brinner för, speciellt med vattnet som har varit en stor del av mitt liv under många år. Jag är stolt över att gå samman med programmet Sheba Hope Grows igen i år för att visa alla en ny berättelse om hopp.

"Det är otroligt att se kraften hos revstjärnor och träffa teamet bakom denna lilla unika struktur som har stor inverkan.

”Förändring kan inte ske ensam, det handlar om partnerskapet mellan många organisationer. Det visar bara hur kraftfulla vi kan vara när vi har ett gemensamt mål – att rädda våra hav. Åtgärder som vidtas för att återställa korallreven i dag, hjälper till att bevara våra hav för kommande generationer."

Simmonds gick med i marinexperterna från Mars Sustainable Solutions-teamet vid Great Barrier Reef och deltog i korallrestaurering på nära håll och lärde sig hur teamet ägnade mer än ett decennium åt att utveckla en skalbar lösning med Mars Assisted Reef Restoration System. Detta använder Reef Stars, hexagonala sandbelagda stålkonstruktioner, som ger en stabil bas för korallfragment att växa, som planteras på havsbotten för att kickstarta korallrevets restaureringsprocessen.

Förbereder en revstjärna för utplacering för att hjälpa korallrevsrestaurering

Professor David Smith, Senior Director för Mars Sustainable Solutions och Chief Marine Scientist vid Mars Incorporated, sa: "Tack vare programmet Sheba Hope Grows har teamet på marken i Australien kunnat installera över 400 revstjärnor – vilket ger liv tillbaka till dessa områden av Stora barriärrevet.”

Simmonds såg också det arbete teamet utför med partners som Citizens of the Reef, som använder ny metodik för att räkna in rev i Cairns-regionen. Detta gör att de kan samla in hälsodata om tillståndet för dessa rev, genom att använda detta som en möjlighet att identifiera rev som kan behöva extra hjälp.



Professor David sa: "Genom att samarbeta med lokala samhällen kan vi fortsätta att främja biologisk mångfald och driva viktiga, hållbara lösningar för våra korallrev, vilket hjälper vår kamp mot klimatförändringar. Det finns fortfarande mer att göra men med vårt dedikerade team och våra partners är det ytterligare ett extremt viktigt steg i rätt riktning.”