Rörelse i havet

Flerfaldigt prisbelönt brittisk undervattensfotograf Nick More kommer att diskutera tekniken för rörelseoskärpa på Fotoscenen vid GO dykshow i mars.

Nicks bilder har nått framgång i BWPA, GDT European Wildlife photographer of the Year och vann British UW Photographer of the Year 2020, och i sin presentation kommer han att ge några tips, tricks, tekniker och hemligheter för att introducera rörelseoskärpa i din undervattensfotografering.

Rörelse i havet 2

GO Diving Show

GO Diving Show – den enda konsumentdyk- och reseshowen i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, pedagogiskt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, andra TV-presentatör, författare och fleråriga favorit Monty Halls, Dr Timmy Gambin, som kommer att diskutera Maltas rika sjö- och krigstid arv, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser. Andy Torbet kommer att MC på Main Stage igen, samt hålla en presentation om utmaningarna med att fotografera teknisk dykning för TV-program.

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element - den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetsdyket med tekniska vrak, workshops för att hålla andan och övningar för att hålla ut och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartering med Nautical Archaeology Society och deras "skeppsvrak" – allt utspridda bland ett ständigt ökande utbud av montrar från turistbyråer, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus Greatwood och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.

Förköpsbiljetter finns nu!

Köp din biljett nu för £17.50 och var redo för en lärorik, spännande och inspirerande upplevelse! Och som alltid inkluderar biljettpriset gratis parkering. Och under 16 år åker gratis, så ta med barnen på en fantastisk familjedag!