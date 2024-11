Mission Blue Planet: En astronaut på scuba

Hon kanske har dragit sig tillbaka från sitt tidigare liv i omloppsbana, men rymdkvinnan och dykaren NICOLE STOTT är fortfarande på ett uppdrag – att göra oss alla medvetna om de viktiga kopplingarna mellan kosmos och vår vattniga värld. Hon pratar med Steve Weinman

Gäster på COMO Cocoa Island på Maldiverna var glada över att nyligen få sällskap på sina dyk av ingen mindre än en veteranastronaut – någon som hade upplevt allt från driftdyk via sat-dykning till rymdpromenader på sin tid.

Även under alla dessa decennier in i rymdåldern, i en tid då välbeställda medborgare gör sina egna flyktiga resor bortom noll gravitation, förblir professionella rymdmän och kvinnor en sällsynt ras.

För sin del njöt Nicole Stott av att dyka under reven i Indiska oceanen och ett nytt tillfälle att diskutera sitt favoritämne: de många länkarna mellan haven och rymden.

COMO Cocoa Island, plats för ett nyligen genomfört Island Astronaut Camp (COMO Cocoa Island)

Resorten South Male Atoll, med sina 33 övervattensvillor, var värd för vad som kallades ett "Island Astronaut Camp", med Nicoles vistelse resultatet av ett partnerskap mellan COMO och tvillinginitiativen som ligger henne nära hjärtat, Space For A Better World och Space For Art Foundation.

Tillsammans med instruktörer från PADI Cocoa Island dykcenter, utforskade Nicole och gästerna platser som Shambhala Reef, nära resorten, och Bay Reef, som ligger i en 12 meter djup lagun och har ett blomstrande utbud av korallförökningsramar.

Dykarna var gynnade av det lokala marina livet: svartspetsrevhajar, napoleonläppfisk och både höknäbb och gröna sköldpaddor visade sig, tillsammans med ett stöd av muränor, orientaliska sötnosar, jättemusslor, anemonfisk, renare räkor, banerfisk, lejonfisk och fjärilsfiskar.

Nicole Stott utforskar revet (COMO Cocoa Island)

Att se en sköldpadda (COMO Cocoa Island)

Efter sina dyk kunde gästerna äta middag med Nicole under stjärnorna och fortsätta sina diskussioner in på natten.

"Vi har haft turen att göra dessa öastronautläger i flera av SOMs vackra platser runt om i världen, säger Nicole. "En av de saker vi älskar med det här arbetet med COMO är att de förstår sambandet mellan hav och rymden – att vi lever på en havsplanet.

"De uppskattar att barnen som besöker deras platser förtjänar en meningsfull upplevelse, och de välkomnar barnen från de lokala samhällena att delta. Detta är mycket viktigt för oss – och om de inte kan få de lokala barnen till orten, prioriterar de att ta oss ut till de lokala skolorna och samhällena.

"Vi är också mycket tacksamma för att dessa platser ger oss möjlighet att komma i vattnet för att dyka, och att vi kan införliva bevarandeaktiviteter som korallrestaurering, plantering av mangrove och strandsanering."

Lone shark (COMO Cocoa Island)

Sen till scuba

Nicole Stott upptäckte scuba lite sent i livet, säger hon. "Jag var i 30-årsåldern och en grupp vänner som jag arbetade med på Kennedy Space Center gick alla på PADI-klasser tillsammans. Sedan gjorde vi alla vårt första ÖPPET VATTEN utcheckningsdyk tillsammans på Delray Beach.

"Hela tiden kommenterade jag hur jag inte kunde tro att jag hade väntat så länge med att börja dyka!"

Det var en halv livstid sedan. New York-födda Nicole, nu 61, kan ha arbetat för NASA men det skulle ta lite tid innan hon valdes ut till astronaut. "Jag tror att jag alltid har uppskattat sambandet mellan det vi upplever i havet och det vi upplever från rymden", säger hon. "Visar sig vara mer uppkopplad än jag förväntade mig."

Hennes karriär tog fart 1987 när hon, beväpnad med en flygingenjörsexamen, började med Pratt & Whitney som konstruktionsingenjör. Hon gick snabbt vidare till NASA på Kennedy i Florida och flyttade 1998 till Johnson Space Center i Houston, Texas.

Urvalet som NASA-uppdragsspecialist år 2000 innebar två år utbildning och utvärdering innan de tilldelas Astronaut Office Station Operations Branch. Rymden lockade, och Nicole blev slutligen flygingenjör på International Space Station expeditioner 20 och 21, och en uppdragsspecialist på de anslutna rymdfärjeuppdragen 2009 och 2011.

Nicole Stott, astronauten (NASA)

Det första av dessa ISS-uppdrag såg henne delta på sin första rymdpromenad, och hon var också den sista expeditionsbesättningsmedlemmen som återvände till jorden via rymdfärjan. Sammanlagt tillbringade hon 104 dagar i rymden.

"Varje astronaut är en dykare"

Nicoles karriär på NASA varade i 27 år, men när hon gick i pension 2015 hade hon ingen avsikt att luta sig tillbaka - hennes kombinerade utrymme och dykbanor hade lämnat henne på ett uppdrag.

Hon hade fortsatt att dyka, även om hon aldrig hade känt ett behov av att gå vidare genom PADI-leden och är fortfarande en ÖPPET VATTEN Dykare till denna dag, om än en med några mycket esoteriska upplevelser under bältet.

Dessa inkluderar många dyk i NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) i Johnson som förberedelse för noll gravitation och dessa rymdpromenader, samt att skaffa avancerade färdigheter som förberedelser för mättnadsdykning på Aquarius undervattensforskningshabitat i Florida.

Nicole är förberedd för en NBL utbildning dyk (NASA)

"Nu för tiden är varje astronaut en dykare - eller blir det när de väljs ut", säger Nicole. Mycket av hennes fritidsdykning har ägt rum utanför den södra karibiska ön Bonaire. "Det är så tillgängligt och så vackert av alla anledningarna till att vi dyker - färg och mångfald i livet."

Nya upplevelser tilltalar dock alltid, och Maldiverna kom in i den kategorin. "Det är så intressant för mig att se hur olika livet och skönheten kan vara från en plats till en annan på jorden – jag jämför alltid dyk med vad jag har upplevt på Bonaire.

"För mig är det som gör varje plats till en favorit människorna jag får dyka med. Jag älskar särskilt när jag kan dyka med min son – han har dykt och älskat det sedan han var 11.” En dykare är också Nicoles man, Isle of Man-födde "rymdentreprenören" Christopher. Paret är baserade i St Petersburg, Florida.

"Kan inte bara hoppa i ditt rymdskepp"

Vattenmannens undervattensforskningsuppdrag för livsmiljöer 2006 hade varit "en enastående upplevelse" för Nicole. Som besättningsmedlem på NEEMO 9-projektet (NASA Extreme Environment Mission Operations) hade hon arbetat på djupet med fem andra akvanauter i 18 dagar.

"Det var något extraordinärt med att leva i och uppleva vördnaden och förundran över "inre rymden", reflekterar hon.

Nicole Stott utanför Vattumannen under NEEMO 9-uppdraget (NASA)

Det var Vattumannen som gav vad hon anser vara den bästa analogen till att leva och arbeta i rymden. "Väl nere på 60 meter i livsmiljön i en timme är din kropp så mättad med kväve att du inte bara kan simma säkert till ytan. Att vara där under en längre tid, i den extrema miljön, var både fysiskt och psykiskt så nära rymden man kan komma.

“Du kan inte bara gå ut utan speciell utrustning för att överleva – dykutrustning/rymddräkt. Du kan inte bara rädda dig till ytan om något går fel – du måste först få både din besättning och ditt fordon i en säker konfiguration, precis som i rymden, där du inte bara kan hoppa i ditt rymdskepp när något går fel .

Medlemmar av NEEMO 9-besättningen (NASA)

"Det begränsade utrymmet, kommunikationen med ditt uppdragskontrollteam, maten, det minimala förhållningssättet till vad som verkligen behövs för att överleva och frodas, vetenskapen vi gör – allt är lika på båda ställena. Och utforskningen och vördnad och förundran!

"Vi skämtar om att vi får leva och arbeta i det inre rymden - omgiven av vår planet - för att förbereda oss för att leva och arbeta i yttre rymden - där vi omger planeten."

"Nöjet är smärtan"

Skulle någon annan upplevelse någonsin kunna slå aktivitet utanför fordon – en rymdpromenad – för spänning? För Nicole allt från utbildning framåt var en fröjd. "Älskade det!" hon säger.

På Neutral Buoyancy Lab hade det varit "väldigt coolt att kunna dyka som förberedelse för en rymdpromenad, och att vara på en plats där vattnet är så klart att det är som luft, och att dyka runt en rymdstation i en pool.

Extra fordonsaktivitet ovanför den blå planeten (NASA)

"Dykning är förmodligen det närmaste du kan komma att vara viktlös, speciellt om du gör ett bra jobb för att få dig neutralt flytande för ditt dyk. Att dyka i NBL gör verkligen ett lika bra jobb som jag tror att vi kan göra i vatten här på jorden, men du har fortfarande vattnets motstånd och rymddräktens vikt och tröghet.

"Att jobba i 300 kg kostymen i vattnet är förmodligen det mest fysiskt utmanande jag någonsin gjort – nöjet är smärtan.

"Tack och lov möts allt detta arbete och utmaningarna i poolen i rymden med nästan enkel rörelse i mikrogravitation – jag är tacksam att det inte är tvärtom.

"Att bara kunna dyka i NBL runt rymdstationens hårdvara i poolen försätter dig i ett riktigt underbart mentalt tillstånd, och förväntan på hur det kommer att vara att flyta i en rymddräkt runt den riktiga hårdvaran i rymden.

"Det finns verkligen inget bättre sätt att etablera en förtrogenhet med utsidan av ditt rymdskepp, rymdstation och extern hårdvara än att vara nära och personlig med allt i poolen. Vi har ett coolt VR-labb som också hjälper.

"För mig är att utföra en rymdpromenad mycket som att dyka av en annan anledning – det är en av de upplevelserna som faktiskt är riktigt svåra att beskriva, och är så mycket mer fantastisk än du någonsin föreställer dig att det är. Jag rekommenderar dem båda!"

Vinkar under en EVA på ISS 128 (NASA)

Nödlarm

Nicole utbildning har hjälpt henne att undvika alla ovälkomna "extrema" rymd- eller dykupplevelser, "men definitivt har saker gått fel eller inte som planerat på båda ställena. Det är därför vi förbereder oss så mycket för allt vi tror eller vet kan gå fel.

"En av mina stoltaste stunder i rymden var första gången jag upplevde nödlarmet gå klockan 3 och bevittnade hur vackert vår besättning flöt ut ur våra besättningsutrymmen, redogjorde för alla och gick till jobbet för att lösa problemet som vi hade gjort. utbildats att göra på jorden.

"Jag tror att min PADI utbildning och senare förberedelser för NEEMO-uppdraget gjorde samma sak för mig i undervattensmiljön. Situationsmedvetenhet – för din kompis, din utrustning, din miljö – är nyckeln i både havet och rymden. Jag skulle hävda att situationsmedvetenhet lönar sig till fördel för alla i alla miljöer.”

Nicole åker på linjen på Vattumannens plats (NASA)

I London deltog jag i ett av de första av vad som är planerat att bli en serie storskaliga diskussionsevenemang anordnade av Nicole och hennes medarbetare, detta på Science Museum.

Kanske fortfarande på experimentstadiet verkade det falla offer för sin egen framgång – det hade lockat så många högt kvalificerade gästföreläsare till scenen att tidsbrist minskade chanserna för mycket meningsfull debatt dem emellan.

När evenemanget fortsatte började den dock gräva ganska effektivt i det invecklade förhållandet mellan utforskning av rymden och att utforska haven på vår blå planet.

En av de stora takeaways för mig var den omfattning i vilken vi nu utforskar och övervakar haven i minsta vetenskapliga detalj med hjälp av satellitöversikter. Nicoles övertygelse är att alla ansträngningar i rymden ger utdelning på jorden, som beskrivs i hennes bok Tillbaka till jorden eller "Vad livet i rymden lärde mig om vår hemplanet och vårt uppdrag att skydda den.

Skola fisk på Maldiverna (COMO Cocoa Island)

Ungefär samtidigt som Science Museum-evenemanget arbetade Nicoles två ideella organisationer med en tredje, Havskulturliv, att ta över de stora skärmarna i Piccadilly med bilder från marint liv, och uppmanar individer, företag och regeringar "att gå med i kampen för att skydda jordens vitala ekosystem".

Akvareller i rymden

Nicole beskriver henne Utrymme för en bättre värld som att ”koppla det rymdnyfikna till det rymdseriösa”, medan Space for Art Foundation är tillägnad att "förena en planetarisk gemenskap av barn genom vördnad och förundran av rymdutforskning och konstens helande kraft".

Ex-astronauten hade faktiskt varit den första personen som producerade akvarellmålningar i rymden. "Min konst är inspirerad av den vördnad och förundran jag upplever överallt", säger hon.

"Utsikterna över jorden från rymden, min rymdfarkost, utsikten över Vattumannens färgglada undersida, de otroliga varelserna som vi ser på våra dyk, isberg i Antarktis - inspirationen runt omkring oss är oändlig. Vi är på ett mycket målmedvetet uppdrag att inspirera människor att förstå hur allt arbete vi gör i rymden i slutändan är till nytta för allt liv på jorden.”

Trio av eagle rays (COMO Cocoa Island)

Jag undrade vilka människor som Nicole träffar på sina olika evenemang som var angelägna om att lära sig om rymden och hennes upplevelser där?

”Särskilt dykare är intresserade av likheterna mellan dykning och att vara i rymden. Det är också de som verkar fråga om varför vi spenderar mer pengar i rymden än just här på vår planet, i havet, för att utforska och lösa våra planetära utmaningar.

"Vi älskar dessa konversationer, eftersom det ger oss möjlighet att tala till det faktum att det vi gör i rymden är 'Off the Earth, For the Earth' – att allt vi gör där i slutändan handlar om att förbättra livet på jorden.

"Vi mäter de vitala tecknen på vår planet från rymden - huvuddelen av den kritiska informationen vi behöver för att förstå tillståndet i havet och vår planet i allmänhet - som sedan kommer att tillåta oss att lösa våra största planetära utmaningar.

"Och dykare, som alla, är intresserade av hur det är att vara en människa som gör mänsklig rymdfärd."

Den tunna blå linjen

Blårandig snapper (COMO Cocoa Island)

Hade tiden i rymden förändrat Nicole? "Ja, jag tror inte att man kan vara människa och gå till en plats som rymden, uppleva den där extraordinära utsiktsplatsen utan att förändras till det bättre", säger hon.

"Jag tror att detsamma gäller för dykning. Att gå till rymden och dyka – faktiskt vilken fantastisk och underbar upplevelse som helst – bör ses som en uppmaning till handling.

"Du skapar en koppling till planeten på ett helt nytt sätt. Du uppskattar den enkla – men ändå, skulle jag hävda, övertygande – verkligheten av vem och var vi alla är i rymden tillsammans.

"Vi lever på en havsplanet. Vi är alla jordbor. Den enda gränsen som betyder något är den där tunna blåa atmosfären som täcker och skyddar oss alla.

Nicole Stott dyker i rymden (NASA)

"Och den ultimata uppmaningen till handling är att vi alla accepterar vår roll som besättningskamrater och inte passagerare på rymdskeppet Earth – genom att göra det har vi kraften att skapa en framtid för allt liv på jorden som är lika vacker som den ser ut från utrymme.

"För oss alla här på jorden kan jag inte tillräckligt uttrycka hur fantastiskt det är att komma under vattnet och uppleva inre rymden - att förstå sammankopplingen av allt liv på jorden, att uppleva skönheten och att utveckla en större uppskattning för vördnad och förundran som omger oss varje dag.

"Vi behöver bara öppna våra hjärtan och sinnen för det och ta steget!"

Även på Divernet: DYKARE HITTER TRAGISKA RYMDFLYFTER, LISA TRUTT: ANDAS LIV I PROTEUS, BILDER FRÅN RYMMEN SOM PEKAT PÅ "SKATTVRAK", RYMPAT MEN SOM BÄTTRE, DR DJUPHAVET ÅTERYTAR