Michael Aw sätter fokus på naturvård

Michael Aw är en känd figur inom undervattensfotografering, havsutforskning och bevarande, och han kommer att ta sig till Bild Scenen vid GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Michael leder arbetet med att öka medvetenheten om marina frågor och främja bevarandeinitiativ, och är dessutom verkställande direktör för Deep Hope Inc, en organisation han grundade tillsammans med Dr Sylvia Earle för att utveckla undervattensfarkoster för djuphavsutforskning.

Michael, som erkändes för sina enastående bidrag till konsten, tilldelades det prestigefyllda NOGI-priset och invaldes i American Academy of Underwater Arts and Sciences.

Han är också medlem i Explorers Club, ett bevis på hans expertis och ledarskap inom området. Med en passion för utforskning har Michael lett fyra flaggexpeditioner till Antarktis och Arktis, och bidragit med värdefulla insikter i dessa avlägsna och orörda miljöer.

Som en produktiv författare har Michael skrivit 40 böcker om olika aspekter av havet och delat sina kunskaper och erfarenheter med en global publik. Hans arbete har fått stor hyllning, vilket har gett honom över 68 internationella fotografiska priser och erkännande som en av världens mest inflytelserika naturfotografer av Outdoor Photographer.

Michael är grundaren av Asian Geographic och OceanNEnvironment Ltd, en icke-statlig organisation registrerad hos Environment Australia. Genom dessa plattformar fortsätter han att förespråka marint bevarande och inspirera andra att delta i arbetet med att skydda våra hav för kommande generationer.

Han är också producent och regissör för flera filmer och musik videor; 24 timmar under ett regnbågshav – Maldiverna var hans första dokumentär om hans 24-timmarsdyk på det undervattensrev, som producerades för National Geographic Channel 2001. Hans senaste är 2099 Power in Us, en film om klimatåtgärder för att främja global nettonollutsläpp till 2035.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

