Mark Tozer diskuterar Darwin Harbours "förlorade skepp"

Teknisk dykare och naturvårdare Mark Tozer kommer att prata om Darwin Harbours "försvunna skepp" när han står på Tech Stage på GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Oavsett regn eller solsken vandrar Mark längs södra Australiens kuster – hans livslånga kärlek till havet är djup. Mark växte upp i Birkenhead i södra Australien och tillbringade helgerna som barn med att snorkla vid Semaphore, vilket väckte en passion som sedan dess har lett till över 8,000 XNUMX dyk över hela världen.

Mark, en erfaren dykare sedan 1988, utforskar djupa vrak och mystiska platser med hjälp av avancerade återandningsanordningar, blandgas och en orädd nyfikenhet. Från Darwin Harbours vrak från andra världskriget till de legendariska djupen i Truk Lagoon, Vanuatus SS President Coolidge och Palau, dokumenterar han undervattenshistoria med precision och omsorg.

Marks engagemang slutar inte vid dykning. Han är affärspartner till Rodney Fox Shark Expeditions tillsammans med Andrew Fox, vilket ger dykare chansen att säkert möta vithajar samtidigt som han stöder viktig forskning. Hans arbete med bevarande inkluderar grundandet av Dive for Cancer 2013 – där han samlade in pengar till Cancer Council – och lanseringen av Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, ett museum tillägnat marint liv, dykararv och havsutbildning.

År 2022 började Mark på Sharks and Rays Australia (SARA) som direktör och förespråkade insatser för att skydda Australiens mest missförstådda marina arter.

Oavsett om det handlar om att leda bevarandeinsatser, dyka med legender som Dr Sylvia Earle eller inspirera nästa generations havsförvaltare, fortsätter Mark Tozer att förvandla passion till handling – både under vattnet och på land.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

