Mark Powell fokuserar på utmaningarna med dykutbildning

Teknisk instruktörstränare och utvärderare Mark Powell kommer att vara på ANZ / Inspiration Stage på GO dykshow i Sydney i september och diskuterade hur träning inte fungerar – och vad vi kan göra för att åtgärda det.

Mark fick sin första dykningserfarenhet vid tio års ålder när han gjorde ett provdyk i en lokal pool. Han var fast från den stunden och framåt. Han lärde sig dyka 1987 och har dykt sedan dess. Han har dykt i Röda havet, Costa Rica, Sri Lanka, Kalifornien, Mexikanska golfen, Mellanöstern, Truk-lagunen, Bikiniatollen, karibisk och Medelhavet. Han trivs dock allra bäst i vattnen runt Storbritannien, där det finns några av de bästa vrakdykningsmöjligheterna i världen.

Mark blev instruktör 1994 och har aktivt undervisat sedan dess. År 2002 startade Mark Dive-Tech, en dedikerad teknisk dykanläggning, med avsikt att erbjuda teknisk dykutbildning av högsta kvalitet.

Mark är utvärderare av instruktörer och tränare inom TDI/SDI, chef för global utveckling och medlem i TDI/SDI:s globala utbildningsrådgivarepanel. Han representerar även TDI/SDI i ett antal internationella standardgrupper som BSI, ISO och RSTC. Han är en regelbunden medarbetare i ett antal dyktidskrifter och föreläser regelbundet på dykkonferenser runt om i världen.

År 2008 publicerade Mark *Deco for Divers*, en allmänt hyllad översikt över teorin och fysiologin bakom dekompression. Denna text har snabbt blivit standardtext i ämnet och rekommenderas av ett antal tekniska dykbyråer.

År 2019 följde Mark upp detta med en ny bok, Teknisk dykning – en introduktion.

GO Diving Show äger rum på Sydney Showground den 6-7 september.

