Lär dig om Australiens Great Southern Reef med Dr Elodie Camprasse

Dr Elodie Camprasse är en marin ekolog med en passion för dykning, undervattensfotografering och vetenskapskommunikation, och hon kommer att prata om den biologiska mångfalden i Great Southern Reef på ANZ / Inspiration Stage på GO dykshow i september.

Elodies uppskattning för havet och önskan att skydda det marina livet kommer från att hon lärde sig dykning som tonåring. Efter att ha doktorerat i sjöfågelekologi vid Deakin University har hon lett initiativ för att koppla samman människor med den lokala miljön och öka omsorgen om den marina världen.

Som en del av sin forskning har hon också lett implementeringen av ett medborgarforskningsprogram som syftar till att samla in data om de mystiska jättespindelkrabborna och deras årliga ankomster på Great Southern Reef.

Elodie arbetar även som miljökonsult och är en del av det prestigefyllda Homeward Bound-programmet, som syftar till att ge kvinnor inom STEM större kompetens och synlighet för att bättre skydda planeten.

Elodie sa: ”Omkring 70 % av australierna bor inom 50 km från Great Southern Reef. Ändå är det väldigt få av oss som känner till dess närvaro, än mindre dess betydelse och unika marina liv. Denna del av världen (Australiens södra kustlinje) är värd för en majoritet av arter som inte finns någon annanstans i världen, och arter som utför spektakulära beteenden, som bläckfiskar som parar sig i södra Australien eller spindelkrabbor som samlas i olika delar av Victoria, Tasmanien och södra Australien. Ändå är detta marina liv fortfarande underskattat!”

"Dyk i med mig för att ta reda på mer om de fantastiska varelserna i Great Southern Reef och de anpassningar som gör dem udda och unika. Du kommer att inspireras att agera och bidra till en större förståelse av dessa arter, vilket hjälper till att skydda dem bättre."

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

