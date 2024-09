Följ med oss ​​på en exklusiv visning av Diving Into The Darkness

Vi är glada över att invigningen GO Diving Show ANZ (28-29 september på Sydney Showground) kommer att kickstartas på fint sätt – med en exklusiv visning på Main Stage av den fenomenala prisbelönta dokumentären Diving Into The Darkness.

Följ med oss ​​klockan 9.45 på Stora scenen på lördagsmorgonen och förbered dig för en av de mest enastående dokumentärer jag har sett de senaste åren (läs hela min recension nedan). Ännu bättre, direkt efter visningen, Jill heinerth själv kommer att pryda Stora scenen för att ge en fantastisk presentation. Direktör Nej, Baghai kommer också att vara på mässan och tar till ANZ / Inspiration Stage på lördag eftermiddag.

Dykning in i mörkret

Recension: Diving Into The Darkness

Mark Evans: När jag först hörde talas om Dykning in i mörkret, Jag såg väldigt mycket fram emot att se den själv, särskilt eftersom den handlar om min vän och dykarlegend Jill Heinerth. Hennes historia har länge förtjänat att visas upp, och nu har jag haft möjlighet att se den i första hand, jag kan bekräfta att filmskaparen Nays Baghai har överträffat sig själv med den sista dokumentären – den förtjänar verkligen alla utmärkelser den redan har fått. under den korta tid den har släppts.

Filmen har redan vunnit priset för bästa dokumentärfilm vid årets Santa Barbara International Film Festival, och priset Outstanding Excellence vid evenemanget Documentaries Without Borders.

En av världens största levande grottdykare, den kanadensiska upptäcktsresanden Heinerth, har varit involverad i några av de mest krävande och hyllade expeditionerna, från att kartlägga världens längsta grottor i Mexiko till att upptäcka gigantiska isbergsgrottor i Antarktis.

Stillbild från Diving Into The Darkness

Parallellt med några av dessa episka dyk, som skildras med klipp och stillbilder från arkivet, innehåller den 96 minuter långa dokumentären intima intervjuer och animerade tillbakablickar till Heinerths yngre år, vilket hjälper till att förklara hennes motivation för att delta i sådana extrema utmaningar.

Mer än 100 av hennes vänner har dött i djupet, men hon hävdar att varje äventyr tar henne ett steg närmare att bli den kvinna hon önskat att hon hade träffat som barn.

Jag har alltid trott att det finns två typer av dykare – de som älskar grottdykning och de som inte gör det – och jag faller fast i den senare kategorin. Det har alltid funnits något med grottor som ger mig "the willies", och Diving Into The Darkness har inte gjort något för att ändra mig!

Stillbild från Diving Into The Darkness

När jag såg fantastiska bilder av Jill som utan ansträngning glider genom grottsystem prydda med stalaktiter, stalagmiter och andra topografiska konstigheter, i spektakulärt tydlig synlighet, måste jag säga att jag började bli frestad i minsta lilla mängd.

Men sedan andra segment – ​​särskilt ett upprörande förlorat i en grotta-ögonblick filmat exceptionellt bra av Nays och teamet (ni vet mycket väl att det är en återgivning av händelsen i fråga, men den är så bra skjuten att ditt hjärta börjar rasa när du fastnar i situationen) – tygla min tillfälliga galenskap och jag är tillbaka i kategorin "Jag håller mig till vrak, murar och rev" av dykare!

Jill Heinerth är en fängslande talare om du har turen att fånga henne på scenen, och hennes karisma och personlighet spricker fram från filmen ungefär som om hon satt precis framför dig. Detta kompletteras av skjutfärdigheterna hos Nays Baghai, som verkligen vet hur man fångar episka scener på kameran. Det här är en av de bästa dokumentärerna med fokus på dykning jag har sett på många år.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage och Tech Stage – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.