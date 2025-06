Inspirerande undervattensfotograf Todd Thimios på GO Diving Show ANZ

Den hyllade undervattensfotografen Todd Thimios kommer att inta huvudscenen på GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Specialiserat sig på undervattensfotografering och dykguidning, Todd har en kandidatexamen i marinvetenskap och har nyligen publicerat sin första bok, Ultimate Dive Sites. Todd är en erfaren instruktör i slutna dyk, även en certifierad djuphavspilot med undervattensfarkost och har loggat över 100 dyk till djup på upp till 1,000 XNUMX meter.

Todd, ursprungligen från Cairns, bodde/arbetade på Lord Howe Island i sex år innan han arbetade som dykguide och expeditionsplanerare på privata superyachter, där han seglade jorden runt med klienter som var ivriga att utforska dykplatser som han ville utforska. Han är nu baserad i Byron Bay med sin fru och två unga döttrar.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Skaffa dina biljetter nu!

Biljetter till GO Diving Show ANZ finns till salu nu, och du kan dra nytta av 2-för-1-erbjudande fram till 9 september – du och din kompis/vän/partner/make/maka kan besöka oss för endast $12, och barn upp till 16 år går in gratis, vilket gör det till en perfekt familjedag. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportalternativ, så skriv in datumen i din kalender nu och förbered dig på en episk helg som firar alla former av dykning.