Hold your breath…

Through 25 years of teaching, NoTanx have put together a 30-minute freediving inspired breathwork session, and they will be running a series of these over the weekend of the GO dykshow i mars.

Marcus Greatwood and the team will introduce you to some fundamental concepts to improve your breathing, awareness and mental focus.

Simple changes, that you can implement into your daily routines, can have a dramatic effect on your personal wellbeing.

In this session, the team will concentrate on:

Utilising your diaphragm

Controlling your breath

Focusing your mind

Reducing O2 consumption

Reducing oxygen consumption will allow more tank time when scuba diving, and more bottom time when freediving, as well as benefiting health in your day-to-day life.

GO Diving Show

GO Diving Show – det enda konsumentdyket och färdas show i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, lärorikt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, andra TV-presentatör, författare och fleråriga favorit Monty Halls, Dr Timmy Gambin, som kommer att diskutera Maltas rika sjö- och krigstid arv, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser. Andy Torbet kommer att spela huvudscenen igen, samt hålla en presentation om utmaningarna med att fotografera teknisk dykning för TV-program. En lista över alla talare, inklusive tider, finns här..

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element – ​​den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetens tekniska vrakdyk, andningsworkshops och lining-out-övningar, marinbiologiska zon och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartläggning med Nautical Archaeology Society och deras ständigt skördade sällskap. utbud av montrar från turistråd, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus Greatwood och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.

Förköpsbiljetter finns nu!

Köp din dagsbiljett nu för £17.50 + bokningsavgift och var redo för en lärorik, spännande och inspirerande upplevelse! Eller med så många talare under de två dagarna, plus alla interaktiva skärmar och utställare att besöka, varför inte göra det till en helg och köpa en tvådagarsbiljett för £25 + bokningsavgift? Gruppbiljettpriser för 10+ personer är också tillgängliga om du kommer med ditt center/klubbmedlemmar. Boka biljetter på Go Diving Shows hemsida.

Och som alltid inkluderar biljettpriset gratis parkering. Och under 16 år åker gratis, så ta med barnen på en fantastisk familjedag!