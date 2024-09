Bli inspirerad och upptäck mer om Australiens dykplatser på GO Diving Show ANZ

Den snabbt närmande GO Diving Show ANZ, som äger rum på Sydney Showground från 28-29 september och med GRATIS entré, utlovar en mängd informativa, lärorika och roliga föredrag, visningar, utställningar och interaktiva element, oavsett din nivå av dykupplevelse – och Inspiration / ANZ Stage är perfekt plats för att ta reda på mer om lokala dykmöjligheter – och inspireras av några fantastiska presentationer.

Talare på Inspiration / ANZ-scenen inkluderar:

Roni Ben-Ahron kommer att prata om Filippinerna

Roni Ben-Ahron

Förespråkare för hållbar turism och branschexpert Roni Ben-Ahron kommer att stå på inspirationsscenen på GO Diving Show ANZ i september som visar upp Filippinernas otroliga mångfald.

Roni flydde företagsvärlden till djupet och har tillbringat de senaste 15 åren i dykturismbranschen. Efter att ha arbetat i sex länder, i både operativa och försäljnings- och marknadsföringsroller, blev hon kär i dykning i Asien och Stillahavsområdet. Hon säger att "det är där mångfalden och färgerna värmer hjärtat och lyser som en ledstjärna för hur havet ska se ut". Hennes mål är att främja hållbara dykturismpraxis som involverar dykare runt om i världen.

Filippinernas otroliga mångfald

Filippinerna är en av världens bästa dykdestinationer. Beläget i hjärtat av koralltriangeln kommer du att njuta av världens största biologiska mångfald: levande korallrev, vrak, otroligt pelagiskt liv, sällsynta djur och unik topografi.

Lär dig om de bästa dykdestinationerna i Filippinerna, vad du kan förvänta dig att hitta i varje och hur du kan uppleva dem med Atlantis Dive Resorts och Liveaboards.

Konsumenter har idag ett val; du kan välja varumärke utifrån en uppsättning värderingar som du anser vara viktiga. Är miljöarbete, gemenskap och utbildning viktigt för dig? Lär dig mer om hur du kan påverka när du dyker med Atlantis Resorts och Liveaboards!

Torrey Klett kommer att lyfta fram Sea Shepherds arbete i Australien

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia är en ideell marin bevarandeorganisation som använder direkta åtgärder på frontlinjen av kriget mot plastföroreningar i haven; olagligt, orapporterat och oreglerat fiske; destruktiva förvaltningsstrategier för marint liv; och andra hot mot havets ekosystem och dess invånare.

Torrey Klett, kapitelsamordnare för Sea Shepherd Sydney, kommer att presentera frågor om marina bevarandefrågor som Australien och världen står inför idag på ANZ / Inspiration Stage på GO Diving Show ANZ i september och hur vi kan åstadkomma en meningsfull förändring.

Torrey blev passionerad att fortsätta havsvårdsinsatser efter hennes tjänstgöring som PADI Master Scuba Diver Trainer i Honduras. Hon anser att bevarande är allas ansvar och vill att du ska känna dig bemyndigad att engagera dig och göra skillnad i att skydda de hav vi älskar så innerligt.

Terry Cummins kommer att lysa upp dykningen utanför Queensland

Terry Cummins

Den berömda industrifiguren Terry Cummins kommer att bli lyrisk över underverken i Queenslands vatten när han tar sig till ANZ-scenen vid GO Diving Show ANZ i september.

dr utbildning byråer.

Terry sitter för närvarande i flera rådgivande kommittéer för regeringar och icke-statliga organisationer som rör dykning, turism, lagstiftning och företagshållbarhet, och har en lång lista med prestigefyllda utmärkelser och prestationer, inklusive utnämning till Fellow i Explorers Club of New York och en 'Order of Australia Medal' för hans bidrag till dykning.

Dykning vid Queensland Coast

Terry tar dig på en bild resa från den södra gränsen av Queensland till längst i norr och inkluderar den magnifika dykningen som finns på Great Barrier Reef och Korallhavet. Han kommer också att ta upp och svara på frågor om de negativa uppfattningar som felaktigt finns i vissa medier om tillståndet för Stora barriärrevet, samtidigt som han lyfter fram de unika tjänster som Dive Queensland-medlemmar tillhandahåller besökande dykare.

Nays Baghai kommer att ta dig bakom kulisserna i Diving Into The Darkness – en visning som inleder showen på lördag

Nej, Baghai

Nays Baghai är en oberoende filmskapare och undervattenskreativ, och han kommer att vara på Inspirationsscenen vid GO Diving Show ANZ i september.

Han är baserad i Sydney och är utexaminerad från Australiens nationella filmskola AFTRS och hans långfilmsdebut som regissör, Descent, vann Sydney Film Festival 2020 och streamas nu på Amazon Prime ANZ.

Hans andra inslag, Dykning in i mörkret, med huvudscen-talaren Jill Heinerth, vann 2024 Santa Barbara International Film Festival. Denna fantastiska film kommer att visas på GO Diving Show ANZ på lördag morgon för att kickstarta förfarandet.

Utöver sitt långa arbete som regissör, ​​filmfotograf och klippare har Nays även vunnit 30 priser för sin korta form och fotografi arbete. Hans kundportfölj inkluderar Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver magazine, Tourism Australia och många fler.

Som undervattensfotograf och fotograf har Nays en mängd olika dykcertifikat som gör det möjligt för honom att arbeta i krävande miljöer otillgängliga för traditionella filmteam.

Att göra det omöjliga möjligt: ​​Bakom kulisserna för att dyka in i mörkret

Regissören Nays Baghai dyker ner i hemligheterna bakom sin prisbelönta dokumentärfilm om den legendariska Jill Heinerth. I den här presentationen täcker Nays ett brett spektrum av ämnen, inklusive:

Dyket utbildning krävs för att genomföra projektet

Detaljerna i komplexa filmdokument, inklusive manus, storyboards, skjutdiagram och annat

Den fullständiga listan över grottor och andra undervattensinspelningsplatser

Den oändliga mängden utmaningar som teamet stöter på

Den gigantiska redigeringsprocessen

Riskerna och fördelarna med rebreathers

Parallellerna mellan filmskapande och teknisk dykning

Danny Charlton ger råd om att besöka Indonesien

Danny Charlton

Funderar på att besöka Indonesien på en dykning semester? Se då till att du kommer och lyssnar på Indonesiens visråd dykresor gurun Danny Charlton på GO Diving Show ANZ i september.

Danny kommer att vara på ANZ / Inspiration Stage och erbjuda massor av användbara tips och råd om att besöka detta underbara land, som är hem för några av de bästa dykningen på planeten.

Danny har en kandidatexamen i turismstudier och arbetade i företagens Amerika i flera år innan han begav sig till Indonesien. Ett ettårigt kontrakt utvecklades till att träffa och gifta sig med Angelique och ett permanent utlandsliv.

Han brinner för att utveckla lokala talanger genom utbildning och vägledning. Han rådfrågade Lembeh Resorts ägare om produktutveckling 2001 och öppnade dykkoncessionen på resorten året därpå. Passport to Paradise-produkten utvecklades inom kort – vilket ger dykare möjlighet att utforska norra Sulawesi till fullo.

Danny ligger i framkant när det gäller att utveckla Lembeh Resorts och Murex Resorts dykfaciliteter till högsta standard, med omfattande bekvämligheter.

James Hunter kommer att prata om undervattensarkeologi

James Hunter

James Hunter är Australian National Maritime Museums curator of Naval Heritage and Archaeology, och han kommer att ge en fascinerande presentation om ANZ/Inspiration Stage på GO Diving Show ANZ i september.

James tog sin doktorsexamen i maritim arkeologi från Flinders University 2012 och MA i historia och historisk arkeologi från University of West Florida 2001.

Han har varit involverad inom historisk och maritim arkeologi i över två decennier och deltagit i undersökningen av flera internationellt betydelsefulla skeppsvrakplatser i USA, inklusive den amerikanska inbördeskrigets ubåt HL Hunley och Emanuel Point Shipwreck, en spansk galjon som förliste i Pensacola Bay, Florida, 1559.

James doktorsforskning utforskade historien och arkeologin för torpedbåtsförsvar som användes av de koloniala och tidiga nationella flottorna i Australien och Nya Zeeland. Han utsågs till sin roll på museet i januari 2015 och har deltagit i flera av dess maritima arkeologiska projekt, inklusive skeppsvrakundersökningar av Australiens första ubåt AE1 i Papua Nya Guinea, den lätta kryssaren HMAS från andra världskriget Perth (I) i Indonesien, och sökandet efter och identifieringen av vrakplatsen för James Cooks HMB Endeavour i Förenta staterna.

Blue Horizon Divings Holly Wakely kommer att försöka inspirera nästa generations dykare

Holly Wakely

Dykning instruktör och reseledaren Holly Wakely kommer att vara på ANZ / Inspiration Stage vid GO Diving Show ANZ i september, fortsatte sitt uppdrag att inspirera fler människor att börja dyka.

Vid 21 års ålder har Holly redan genomfört över 2,000 XNUMX dyk och är PADI Course Director. Men hennes resa började mycket tidigare, vid fyra års ålder, när hon först upptäckte sin kärlek till undervattensvärlden. Hennes passion fick henne att pilotera PADI Junior Divemaster program. Holly älskar nu att lära ut dykning på alla nivåer, särskilt för barn.

Hollys djupa kärlek till dykning sträcker sig bortom undervisning. Hon driver Blue Horizon Diving Youtube kanal, dela dykäventyr och tips för alla. Holly organiserar och leder också dykresor över hela världen.

Hon älskar att dela sin passion med andra hur hon tycker. Hon siktar på att få in fler människor i dykargemenskapen, inklusive barn som brinner för havet!

Från ungdomsdykare till kursledare: engagera nästa generation

Holly Wakely, en före detta ungdomsdykare som blev kursledare, delar strategier för att engagera nästa generations dykare genom olika mediaströmmar. Hollys resa förändrade vem hon är som dykare och individ. Hon strävar efter att inspirera andra och stödja ungdomsdykare i att fortsätta sina individuella resor och bygga en inkluderande dykgemenskap. Holly håller sig engagerad med ungdomsdykare genom sociala medienätverk som Youtube och TikTok, och diskuterar hur dessa formar dykningens framtid.

Diver Alert Networks Dr Matias Nochetto kommer att hålla inspirerande och pedagogiska presentationer

Matias Nochetto

Diver Alert Networks respekterade vicepresident för medicinska tjänster, Dr Matias Nochetto, kommer att hålla inspirerande och pedagogiska presentationer vid invigningen GO Diving Show ANZ i september.

Dr Nochetto har arbetat på DAN sedan 2006. Han är meddirektör för DAN-UHMS fortlöpande medicinska utbildningsprogram och fakultetsmedlem i flera nationella och internationella dykmedicinkurser och -program.

Han blev ett dyk instruktör (1999) under läkarutbildningen, vilket ledde till att han slutförde ett treårigt kliniskt och forskningsstipendium inom hyperbar och dykmedicin för att kombinera de två passionerna.

Bli inspirerad och upptäck mer om Australiens dykplatser på GO Diving Show ANZ 10

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Scenen, Australia/New Zealand Scenen, Inspiration Scenen och Tech Scenen – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, såväl som en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, trydives , en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.